sábado 3  de  enero 2026
VENEZUELA

Venezolanos, llegó la hora de la libertad

Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025.&nbsp;

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025. 

AFP
La laureada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ríe mientras se dirige a una conferencia de prensa en el Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025.

La laureada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ríe mientras se dirige a una conferencia de prensa en el Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025.

AFP
Diario las Américas | MARÍA CORINA MACHADO
Por MARÍA CORINA MACHADO

Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley.

Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa.

Lee además
Gustavo Garagorry, activista venezolano
MIAMI

Euforia en Doral tras captura de Maduro, exilio celebra "el fin de la pesadilla"
El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
DECLARACIONES

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo" y que fue "como un show televisivo"

Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar, está pasando.

Esta es la hora de los ciudadanos, los que arriesgamos todos por la democracia el 28 de julio del 2024, los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacional por todos los oficiales y soldados que le integran.

Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos, organizados, hasta que se concrete la transición democrática. Una transición que nos necesita a TODOS.

A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto le vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales.

A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela.

En estas horas decisivas reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto.

VENEZUELA SERÁ LIBRE!

Vamos de la mano de Dios hasta el final.

FUENTE: Por María Corina Machado

Temas
Te puede interesar

Vicepresidente de EEUU defiende legalidad de operación contra Maduro

María Corina Machado y Edmundo González: 2026 será el año de consolidación de la libertad en Venezuela

El momento venezolano: balance y perspectivas 2025/2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026. video
EN VIVO

Se escuchan fuertes explosiones en Caracas, capital de Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.   video
DECLARACIONES

Trump asegura que EEUU "administrará" Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica"

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU.
VENEZUELA

Régimen de Maduro responde en cadena nacional a bombardeos en Caracas

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
ÚLTIMA HORA

Donald Trump afirma que Maduro fue capturado

Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024. 
SUCESO

Diosdado Cabello califica de ataque vil captura de Maduro por parte de EEUU

Te puede interesar

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025. 
VENEZUELA

Venezolanos, llegó la hora de la libertad

Por MARÍA CORINA MACHADO
El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
DECLARACIONES

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo" y que fue "como un show televisivo"

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
CAPTURA

¿Cómo fue la operación militar que permitió la extracción de Maduro y su esposa en Venezuela?

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, y el alcalde de Sweetwater, José Pepe Díaz.
RESUMEN ANUAL

Doral y Sweetwater: megaproyectos y estabilidad fiscal al cierre de 2025

Caracas, 3 de enero de 2026. 
SUCESOS

Cronología política Venezuela: Desde el 28 de julio hasta la salida de Maduro