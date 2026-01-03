Venezolanos, llegó la hora de la libertad

La laureada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ríe mientras se dirige a una conferencia de prensa en el Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025.

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025.

Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley.

Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa.

DECLARACIONES Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo" y que fue "como un show televisivo"

MIAMI Euforia en Doral tras captura de Maduro, exilio celebra "el fin de la pesadilla"

Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar, está pasando.

Esta es la hora de los ciudadanos, los que arriesgamos todos por la democracia el 28 de julio del 2024, los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacional por todos los oficiales y soldados que le integran.

Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos, organizados, hasta que se concrete la transición democrática. Una transición que nos necesita a TODOS.

A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto le vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales.

A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela.

En estas horas decisivas reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto.

VENEZUELA SERÁ LIBRE!

Vamos de la mano de Dios hasta el final.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Corina Machado (@mariacorinamachado)

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María Corina Machado (@mariacorinamachado)

FUENTE: Por María Corina Machado