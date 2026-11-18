MARACAIBO.- Como es costumbre en Maracaibo, estado Zulia, (occidente de Venezuela) desde la medianoche del 17 de noviembre empiezan las festividades para agasajar a la Virgen de Chiquinquirá, popularmente llamada la Chinita.

Cada 18 de noviembre, el pueblo zuliano celebra el día de su patrona con una multitud en las calles. Este miércoles, diversas agrupaciones musicales se dieron cita en el santuario mariano para cumplir con la tradicional serenata.

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El presbítero Nedward Andrade, rector de la Basílica, elevó una oración para encomendar al pueblo zuliano bajo el amparo de La Chinita.

En la medianoche, una congregación de fieles colmó la plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá para conmemorar los 317 años de la renovación milagrosa de la Virgen Morena.

Neguito Borjas entonó "Las Mañanitas"

Este miércoles diversas agrupaciones musicales acudieron a la cita para cumplir con la tradicional serenata, entre ellos, destacó el popular cantante de gaitas —música tradicional decembrina de Venezuela— Neguito Borjas junto a los Gaiteros del Pozón, quienes fueron los encargados de entonar “Las Mañanitas” en honor a la Chinita.

Monseñor José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo, impartió su bendición a los creyentes congregados alrededor de una gran torta decorada con el lema pastoral de este año, celebrando así el cumpleaños de la sagrada reliquia.

La afluencia de devotos se mantuvo constante desde la tarde del martes 17 de noviembre, cuando cientos de personas acudieron al templo para venerar al retablo.

Tras concluir los cantos de medianoche, dio inicio una jornada ininterrumpida de eucaristías que se extenderá hasta las 5:00 de la tarde, hora pautada para la celebración central de la solemnidad.

FUENTE: Con información de Versión Final