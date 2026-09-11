viernes 11  de  septiembre 2026
RELIGIÓN CATÓLICA

Millones de venezolanos veneran a la Virgen de Coromoto y piden por el fin de la incertidumbre

Los festejos centrales por la Santa Patrona de Venezuela se realizan hoy, como cada 11 de septiembre, en Guanare donde apareció hace 366 años

El papa Juan Pablo II reza ante la imagen de la Virgen de Coromoto en Guanare, Venezuela, 10 de Febrero, antes de iniciar la misa donde fue inaugurado el santuario de la virgen del mismo nombre con una asistencia de mas de 300.000 venezolanos (Fotografía de 1996)&nbsp;

El papa Juan Pablo II reza ante la imagen de la Virgen de Coromoto en Guanare, Venezuela, 10 de Febrero, antes de iniciar la misa donde fue inaugurado el santuario de la virgen del mismo nombre con una asistencia de mas de 300.000 venezolanos (Fotografía de 1996) 

AFP
Por Valeria Montero

CARACAS.- Millones de venezolanos celebran este 11 de septiembre la aparición de la Virgen de Coromoto, considerada la Patrona de Venezuela, con festejos y oraciones en Guanare, del estado Portuguesa, donde se encuentra el Santuario, los cuales se extenderán en los templos de la religión católica del país.

El cese de la incertidumbre política y económica agudizada tras los sismos asoladores que dejaron tragedia y urgentes necesidades en ciudades del norte del país, es el principal pedido de los fieles, dentro y fuera del país, en su advocación mariana, según informaciones.

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Fotografía de 1996. El papa Juan Pablo II reza ante la imagen de la virgen de Coromoto en Guanare, Venezuela, 10 de Febrero, antes de iniciar la misa donde fue inaugurado el santuario de la virgen del mismo nombre con una asistencia de mas de 300.000 venezolanos.
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El culto y celebración por la Virgen de la Coromoto tiene su origen en Guanare, hoy capital del estado, donde hizo su primera aparición hacer 366 años, y desde entonces es centro de fe y de oraciones entre los venezolanos católicos.

Aparición de la Virgen de Coromoto

“Sal del bosque junto con los tuyos y ve donde los blancos para que reciban el agua sobre la cabeza y puedan entrar en el cielo”, habría dicho la imagen de una mujer con dulce expresión, según la descripción de la virgen, al cacique Coromoto, indican los relatos religiosos. Y de allí se deriva su nombre.

En otra aparición, el jefe indígena venezolano se habría lanzado con furia sobre la imagen virginal que se le acercaba y esta desapareció, pero dejó grabada en la palma de su mano la pequeña figura de la Virgen con un niño en brazos.

La imagen sagrada está sometida hoy a rigurosos estudios científicos que buscan su restauración total.

En octubre de 2025, la Santa Sede instaló un nuevo mosaico oficial de la Virgen de Coromoto en los Jardines como signo de devoción para los venezolanos.

FUENTE: Con información de Confirmado; virgendecoromoto.com

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