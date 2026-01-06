Venezolanos prefieren la presencia de EEUU frente a los aliados del chavismo, según experto

Manifestantes agradecen al presidente de Estados Unidos Donald J. Trump la captura en Venezuela del narcodictador Nicolás Maduro.

MIAMI — Tras la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores de Venezuela en una operación ejecutada por el gobierno de Estados Unidos —que sostiene que el dictador depuesto es el líder de la organización narcoterrorista denominada Cartel de los Soles—, el CEO de la consultora Meganálisis, Rubén Chirino Leáñez, afirmó que la presencia estadounidense en el país caribeño no resulta desagradable para la mayoría de los venezolanos .

Esta percepción se produce luego de que el presidente Donald Trump asegurara recientemente que Washington se “hará cargo” de la situación en Venezuela hasta que exista un sustituto aceptable tras la extracción de Nicolás Maduro, un escenario que muchos ciudadanos prefieren frente a la prolongada injerencia de Cuba, China, Rusia e Irán durante más de un cuarto de siglo del chavismo .

En una entrevista concedida al programa radial argentino "Mañanas con voz", Rubén Chirino Leáñez explicó que la visión de los venezolanos debe analizarse en el contexto de más de dos décadas de control extranjero sobre áreas estratégicas del Estado.

“El país había estado en manos y control de Cuba. Los registros civiles, los registros públicos, el sistema de identidad y extranjería, incluso el acceso a pasaportes, estuvieron controlados por cubanos durante muchos años”, señaló el analista, al tiempo que recordó la influencia directa de La Habana sobre las Fuerzas Armadas venezolanas para impedir cualquier intento de insubordinación.

Aliados del chavismo

El CEO de Meganalisis también advirtió sobre la presencia de otros actores internacionales. “Hay sectores del país donde actores iraníes han tenido control, igual que Rusia en el mundo militar, y tampoco podemos dejar por fuera a China”, indicó, al describir lo que calificó como una “pseudoinvasión a cuentagotas, pero muy profunda”, que se mantuvo durante años bajo el amparo del chavismo.

Según explicó, esta injerencia extranjera coincidió con el colapso económico y social de Venezuela.

“Todo eso fue de la mano de la mayor migración humana de la historia reciente: casi nueve millones de venezolanos fuera del país, un salario mínimo menor a un dólar y una población que vive de milagro y de las remesas”, puntualizó.

En este contexto, Chirino Leáñez sostuvo que la eventual presencia de EEUU es percibida de manera distinta por amplios sectores de la población.

El analista explicó que los venezolanos tienen una imagen de EEUU como un modelo de estabilidad económica y de oportunidades.

"Rechazo al chavismo"

“Estados Unidos es, para muchos, la tierra de los sueños, la tierra donde todo es posible. No lo estoy asegurando, es como lo perciben los ciudadanos”, afirmó, al señalar que ese imaginario colectivo influye en la forma en que se evalúa una eventual presencia estadounidense en el país caribeño.

Asimismo, el analista expresó que la injerencia de los aliados del chavismo estuvo asociada a modelos políticos y económicos que profundizaron la crisis en Venezuela.

“Cambiar a los cubanos, los chinos, los rusos y los iraníes por Estados Unidos, que además es el principal origen de las remesas que hoy sostienen a muchas familias, no es una idea desagradable para los venezolanos”, sostuvo.

“A nivel de sensaciones, la mayoría te va a decir: prefiero a Estados Unidos antes que a esos actores, porque con ellos vino el hambre, la migración y el terrorismo de Estado”, puntualizó.

FUENTE: Con información de Redes Sociales