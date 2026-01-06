martes 6  de  enero 2026
POLÍTICA

Venezolanos prefieren la presencia de EEUU frente a los aliados del chavismo, según experto

Según el CEO de Meganálisis, la presencia de EEUU representa para los venezolanos una alternativa frente a un modelo que generó pobreza, migración y represión

Manifestantes agradecen al presidente de Estados Unidos Donald J. Trump la captura en Venezuela del narcodictador Nicolás Maduro.&nbsp;&nbsp;

Manifestantes agradecen al presidente de Estados Unidos Donald J. Trump la captura en Venezuela del narcodictador Nicolás Maduro.  

GIORGIO VIERA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Tras la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores de Venezuela en una operación ejecutada por el gobierno de Estados Unidos —que sostiene que el dictador depuesto es el líder de la organización narcoterrorista denominada Cartel de los Soles—, el CEO de la consultora Meganálisis, Rubén Chirino Leáñez, afirmó que la presencia estadounidense en el país caribeño no resulta desagradable para la mayoría de los venezolanos.

Esta percepción se produce luego de que el presidente Donald Trump asegurara recientemente que Washington se “hará cargo” de la situación en Venezuela hasta que exista un sustituto aceptable tras la extracción de Nicolás Maduro, un escenario que muchos ciudadanos prefieren frente a la prolongada injerencia de Cuba, China, Rusia e Irán durante más de un cuarto de siglo del chavismo.

Lee además
La cantautora estadounidense-venezolana Elena Rose actúa en el escenario durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 
FAMOSOS

Artistas venezolanos reaccionan a captura de Nicolás Maduro
Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami.
PROTECCIÓN

Alcaldesa de Miami pide restitución del TPS a venezolanos tras derrocamiento de Maduro

En una entrevista concedida al programa radial argentino "Mañanas con voz", Rubén Chirino Leáñez explicó que la visión de los venezolanos debe analizarse en el contexto de más de dos décadas de control extranjero sobre áreas estratégicas del Estado.

“El país había estado en manos y control de Cuba. Los registros civiles, los registros públicos, el sistema de identidad y extranjería, incluso el acceso a pasaportes, estuvieron controlados por cubanos durante muchos años”, señaló el analista, al tiempo que recordó la influencia directa de La Habana sobre las Fuerzas Armadas venezolanas para impedir cualquier intento de insubordinación.

Aliados del chavismo

El CEO de Meganalisis también advirtió sobre la presencia de otros actores internacionales. “Hay sectores del país donde actores iraníes han tenido control, igual que Rusia en el mundo militar, y tampoco podemos dejar por fuera a China”, indicó, al describir lo que calificó como una “pseudoinvasión a cuentagotas, pero muy profunda”, que se mantuvo durante años bajo el amparo del chavismo.

Según explicó, esta injerencia extranjera coincidió con el colapso económico y social de Venezuela.

“Todo eso fue de la mano de la mayor migración humana de la historia reciente: casi nueve millones de venezolanos fuera del país, un salario mínimo menor a un dólar y una población que vive de milagro y de las remesas”, puntualizó.

En este contexto, Chirino Leáñez sostuvo que la eventual presencia de EEUU es percibida de manera distinta por amplios sectores de la población.

El analista explicó que los venezolanos tienen una imagen de EEUU como un modelo de estabilidad económica y de oportunidades.

"Rechazo al chavismo"

“Estados Unidos es, para muchos, la tierra de los sueños, la tierra donde todo es posible. No lo estoy asegurando, es como lo perciben los ciudadanos”, afirmó, al señalar que ese imaginario colectivo influye en la forma en que se evalúa una eventual presencia estadounidense en el país caribeño.

Asimismo, el analista expresó que la injerencia de los aliados del chavismo estuvo asociada a modelos políticos y económicos que profundizaron la crisis en Venezuela.

“Cambiar a los cubanos, los chinos, los rusos y los iraníes por Estados Unidos, que además es el principal origen de las remesas que hoy sostienen a muchas familias, no es una idea desagradable para los venezolanos”, sostuvo.

“A nivel de sensaciones, la mayoría te va a decir: prefiero a Estados Unidos antes que a esos actores, porque con ellos vino el hambre, la migración y el terrorismo de Estado”, puntualizó.

Embed

FUENTE: Con información de Redes Sociales

Temas
Te puede interesar

Denuncian que manifestantes que apoyan a Maduro en Nueva York no son venezolanos, ni conocen la realidad del país

Doral se viste de tricolor: Exilio venezolano celebra el principio del fin de la tiranía

Candidata presidencial costarricense: Con la captura de Maduro "llega la luz para millones de venezolanos"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Seguridad nacional

La Casa Blanca confirma que estudia varias "opciones" para anexionar Groenlandia ¿Qué vías?

El congresista por California Doug LaMalfa falleció de manera súbita.
EEUU

Muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes

María Corina Machado en entrevista exclusiva en Fox News. video
ENTREVISTA

María Corina Machado promete regresar a Venezuela "lo antes posible"

Ron DeSantis busca presentar cargos contra el dictador Maduro. 
OTRO CARGO

DeSantis explora acciones legales en Florida contra Maduro

Fotografías ofrecidas por el régimen de Cuba. Militares fallecidos durante el operativo de captura del dictador venezolano, Nicolas Maduro.
NEXOS

Cuba publica la lista oficial de militares fallecidos durante captura de Maduro

Te puede interesar

Delcy Rodríguez sostiene un documento mientras habla durante una reunión con representantes diplomáticos acreditados en Caracas el 29 de septiembre de 2025.
DICTADURA

Régimen arrecia represión bajo liderazgo de Delcy Rodríguez, a pesar de "acuerdo" con EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La venta de viviendas sigue su tendencia descendente y ya suma más de tres años.
VIVIENDAS

Tras cuatro años de hermético silencio, ahora Powell dice que la vivienda será un problema en EEUU

El congresista por California Doug LaMalfa falleció de manera súbita.
EEUU

Muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de presos políticos del régimen de Maduro en Venezuela.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez estaría cerrando centro de torturas en Caracas, sugiere Trump

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).  
NARCOTERRORISMO

Quién es quién en el caso Maduro: el juez, los fiscales y la estrategia de la defensa