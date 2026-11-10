martes 10  de  noviembre 2026
CRISIS ENERGÉTICA

Venezuela abre el sector eléctrico a la inversión privada tras años de apagones

Los prolongados apagones y el déficit de generación obligan a Venezuela a modificar su modelo eléctrico y buscar inversiones para recuperar el suministro

Protestas contra la crisis eléctrica se extienden por Venezuela.

Protestas contra la crisis eléctrica se extienden por Venezuela.

AFP
Por Valeria Montero

CARACAS.- Venezuela permitirá la participación de empresas privadas en su sistema eléctrico, después de años de apagones y deficiencias en el suministro que afectan diariamente a distintas regiones del país. La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó el martes por unanimidad una reforma legal que abre la generación de electricidad a la inversión privada.

La decisión llega en medio de una profunda crisis del sector, marcada por la falta de inversiones, el deterioro de la infraestructura y una capacidad de generación insuficiente para cubrir la demanda nacional.

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La estatización del servicio eléctrico en 2007, durante el mandato de Hugo Chávez, consolidó el control estatal sobre el sector. Desde entonces, la falta de mantenimiento, las deficiencias administrativas y los problemas de inversión han contribuido al deterioro del sistema.

"Que un privado genere electricidad y pueda proporcionarla a cambio de una tarifa establecida" permitirá aumentar la oferta, explicó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la gobernante encargada, Delcy Rodríguez.

Apertura a la inversión

La recuperación eléctrica también resulta fundamental para reactivar la industria petrolera, que necesita mayor capacidad energética para incrementar su producción.

Durante una visita a Caracas a principios de septiembre, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, destacó la importancia de fortalecer el suministro eléctrico para acompañar la recuperación petrolera.

"La primera prioridad son los venezolanos y mejorar sus condiciones de vida", afirmó Wright. También señaló que será más sencillo "aumentar la capacidad de generación eléctrica en los propios campos petroleros", aunque ambas necesidades deben atenderse en paralelo.

Preocupación por las tarifas

La incorporación de empresas privadas abre interrogantes sobre el costo que tendrá el servicio para los consumidores. Actualmente, la electricidad tiene tarifas prácticamente simbólicas, por lo que el nuevo modelo podría implicar mayores pagos para los usuarios.

Jorge Rodríguez aseguró que se mantendrá la prestación del servicio a los sectores de menores recursos. "Sobre todo a los más vulnerables", afirmó durante la sesión parlamentaria.

Desde la oposición, el diputado Antonio Ecarri respaldó la necesidad de modificar el marco legal ante el "colapso" de la empresa eléctrica estatal y "la nefasta política que se dio con la ley anterior", expresó.

FUENTE: Con información de AFP

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