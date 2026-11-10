martes 10  de  noviembre 2026
VENEZUELA

ExxonMobil firma acuerdo preliminar con Venezuela con miras a volver tras casi dos décadas de su salida

La petrolera de EEUU suscribió un memorando de entendimiento para evaluar exploración y fue celebrado por Delcy Rodríguez, quien en 2025 la acusó de conspirar

Imagen de una de las refinerías de Exxon Mobile en Texas, EEUU.

Imagen de una de las refinerías de Exxon Mobile en Texas, EEUU.

BRANDON BELL/ AFP
Por Julián Varela

CARACAS.- La compañía de EEUU ExxonMobil, una de las corporaciones de petróleo y gas más grandes del mundo, firmó un acuerdo preliminar con Venezuela para evaluar oportunidades de exploración y producción de crudo pesado, lo cual permitiría a esta volver al país tras su salida en 2007 por orden de Hugo Chávez.

El memorándum de entendimiento fue suscrito por el presidente de ExxonMobil Upstream, Dan Ammann, y la jefa encargada Delcy Rodríguez, quien exaltó la importancia de la firma con la petrolera y a la cual acusó desde la vicepresidencia de Maduro, en marzo de 2025, de “conspirar para socavar su integridad territorial, para robar los recursos del país”, según reportes.

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El acuerdo preliminar expresa formalmente la voluntad de cooperación entre las partes sin que tenga efectos vinculantes.

En un comunicado, la corporación afirmó que este acuerdo preliminar es el inicio de una evaluación formal, y subrayó que cualquier desembolso de capital futuro estará sujeto a una serie de condiciones que aseguren sus actividades en el país.

Petróleo y tecnología combinada

El presidente de la multinacional petrolera estadounidense expresó que la firma representa un primer paso importante en un proceso que espera conduzca al regreso de la compañía a la nación suramericana.

"Creemos que nuestras capacidades únicas combinadas con los recursos extraordinarios de este país y la larga historia de Venezuela en la producción de petróleo y gas traerán beneficios significativos para todas las partes involucradas", dijo Ammann que se sirvió de una intérprete, se informó.

Rodríguez explicó que el acuerdo preliminar abarca campos con “miles de millones de barriles de reserva” y aseguró que se alcanzó luego de "meses de negociaciones para un regreso efectivo".

Destacó que ExxonMobil cuenta con "la capacidad, la tecnología y la inversión necesaria" para llevar a cabo estas operaciones y abogó porque el memorándum de entendimiento "se traduzca muy pronto en acuerdos concretos" y que estos "empiecen ya muy prontamente a generar los resultados" que se esperan.

Acercamiento con Venezuela

El acercamiento entre la ExxonMobil y la gestión venezolana se inició en abril pasado cuando representantes de petroleras como ConocoPhillips iniciaron contactos con Rodríguez luego de que el Parlamento aprobó la reforma de la Ley de Hidrocarburos para abrir inversiones extranjeras en el sector.

La multinacional energética, con sede en Houston (Texas), se vio obligada a irse de Venezuela en 2007, junto con otras compañías extranjeras, después de que el entonces presidente Chávez nacionalizó los últimos yacimientos operados por el sector privado y cesó a las trasnacionales en el país.

Esta nueva aproximación se da después de un conflicto jurídico iniciado en 2007, cuando las filiales de ExxonMobil solicitaron un arbitraje contra Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial que siete años más tarde emitió un laudo de 1,600 millones de dólares más intereses retroactivos a 2007, a favor de la corporación estadounidense.

En el contexto de políticas chavistas, reportes recordaron los señalamientos de Rodríguez contra la ExxonMobil de tener "más de una década conspirando contra Venezuela para socavar su integridad territorial, para robar los recursos del país" y para causar "desestabilización política interna" y "bloqueo económico criminal".

FUENTE: Con información de EFE, BancayNegocios

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