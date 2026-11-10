martes 10  de  noviembre 2026
VENEZUELA

Más de 30 militares presos políticos en Venezuela inician huelga de hambre, según denuncias

Los encarcelados alegaron condiciones inhumanas y "bloqueo judicial" en sus causas, reportaron la activista Tamara Sujú y la ONG Observatorio de Prisiones

Entrada de la cárcel de Ramo Verde, donde presos políticos militares están recluidos.

Entrada de la cárcel de Ramo Verde, donde presos políticos militares están recluidos.

CORTESÍA PARA DLA. Autor Anónimo
Por Valeria Montero

CARACAS.- Un total de 34 militares presos políticos en la cárcel de Ramo Verde, ubicada en las afueras de Caracas, Venezuela, iniciaron una huelga de hambre para denunciar condiciones inhumanas en la prisión y "bloqueo judicial" en sus causas, informaron la activista Tamara Sujú y la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

“Me llega información sobre las acciones inhumanas tomadas por las autoridades del penal militar contra los huelguistas”, alertó Sujú en un mensaje por X.

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“Los encerraron en el cancha, sin acceso a los pisos, sin acceso al baño y sin agua para hidratarse”, añadió y responsabilizó al director general del Servicio Penitenciario Militar, general Luis Marcel Ojeda, y a las autoridades militares del penal castrense.

Los denunciantes temen, como los familiares, por las condiciones físicas de los militares presos, "ya que han presentado cuadros de depresión y ansiedad".

Presos políticos en custodia del Estado

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones también denunció la situación de los militares apresados y responsabilizó al Estado de los problemas de salud que puedan derivarse de la huelga de hambre.

"Responsabilizamos al Estado por la salud de los 34 militares en huelga de hambre en Ramo Verde y exigimos la libertad plena y sin restricciones a todos los militares que están detenidos por razones políticas", señaló en un comunicado publicado en X.

El observatorio explicó que la huelga fue iniciada por 21 sargentos vinculados al "caso Cotiza", un hecho ocurrido en 2019, cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) robaron armas de guerra, secuestraron a otros cuatro funcionarios y se dirigieron a un comando en la barriada caraqueña de Cotiza, donde encontraron resistencia por parte de otros agentes.

Según informó entonces la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el grupo insurrecto fue "rendido y capturado" tras pactar su entrega a militares leales al entonces jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

La ONG detalló que estos militares denuncian un "bloqueo judicial injustificable", ya que pasaron de tener una sentencia firme en 2022, a la anulación del proceso en 2024.

Bloqueo de las causas

"No fue sino hasta abril de 2026 que fueron sometidos a una nueva audiencia preliminar vía telemática, en un tribunal civil de terrorismo, donde no estuvieron presentes todos los abogados defensores en la cual le dieron sobreseimiento a todos los delitos que tenían", añadió la ONG en el mensaje.

Sin embargo, les imputaron el delito de traición a la patria y hasta la fecha no se ha dado la primera audiencia de juicio, "porque no existe una respuesta por parte del tribunal, dejándolos en un limbo judicial".

Ante esto, explicó la ONG, los abogados defensores de este caso solicitaron recientemente la amnistía ante el tribunal, por lo que esperan que se cumplan los 15 días que establece la ley aprobada en febrero para obtener una respuesta sobre esta medida.

Asimismo, señaló que a esta huelga se sumaron otros 13 militares detenidos en la misma cárcel, para apoyar a sus compañeros y para exigir su libertad.

En Venezuela hay todavía 322 detenidos por razones políticas, de los cuales 140 son militares y 182 civiles, según la ONG Foro Penal.

FUENTE: Con información Tamara Sujú y ONG OVP red X; EFE

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