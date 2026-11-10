Cilia Flores insiste ante nueva jueza desestimar cargos por narcoterrorismo y tortura en su contra

Cilia Flores se declaró inocente de todos los cargos ante el juez federal en Nueva York el el 5 de enero de 2026.

NUEVA YORK. - Cilia Flores , esposa del también procesado Nicolás Maduro en EEUU, insistió ante la Corte de Nueva York que desestimen los cargos de narcoterrorismo y tortura en su contra, con el argumento de “la inmunidad soberana”, en un nuevo intento por anular la acusación de la Fiscalía con nuevos delitos.

El equipo de abogados de Flores renovó su moción ante la nueva jueza Analisa Torres, presentada en octubre pasado, a la que adjuntó una declaración y un memorando, en los que argumenta que Washington al reconocer a Delcy Rodríguez al frente del país deja abierta la vacante dejada por Maduro que aún no ha sido resuelta, se informó.

La petición de la defensa se presentó por primera vez después de que la fiscalía estadounidense imputó a Flores por nuevos delitos de narcoterrorismo y tortura, que también pesan sobre Maduro y que se suman a otros sobre conspiración en el narcotráfico y tráfico de armas.

Esta se suma a otro par de intentos de la defensa, ejercidos ante el juez anterior, Alvin Hellerstein, fallecido en octubre, para que se anulen los cargos federales, pero el magistrado los negó.

Cilia Flores y la inmunidad por vacante

El abogado Andrés Sánchez, del equipo que asiste a Flores en la causa penal, entregó a la Corte la moción junto a una declaración y un memorando, en los que argumenta que Washington reconoce el Gobierno de Delcy Rodríguez e indirectamente se reconoce la inmunidad de la pareja que controló al país en un régimen autoritario y represor, según denuncias.

Sánchez cita una declaración del 26 de octubre en la que un alto funcionario del Departamento de Estado afirmó que Rodríguez "tendrá que declarar" una "vacante permanente" de la presidencia de Venezuela, pero aún no lo ha hecho, por lo que argumenta que Maduro conserva el cargo.

"Se declara vacante un cargo que alguien ocupa. Por tanto, según el propio relato del Ejecutivo, el cargo cuya inmunidad invoca Venezuela pertenecía al Sr. Maduro el 3 de enero de 2026, y su titular está hoy ausente de él por una única razón: se encuentra bajo custodia de EEUU", cita la agencia.

"La condición de la que deriva la inmunidad no ha terminado: Venezuela no ha renunciado a nada, su orden constitucional considera forzada la ausencia del señor Maduro y que su vicepresidenta sigue actuando en su lugar", reafirmó el abogado de Flores.

A la espera de decisión

El tema de declarar la vacante de Maduro ha sido una exigencia en Venezuela desde marzo pasado cuando a Delcy Rodríguez se le venció el plazo transitorio de 90 días que establece la Constitución y permanece como jefa encargada del país.

El nuevo argumento tendrá que ser decidido en la próxima audiencia, prevista en diciembre, por la jueza Torres quien en su primera resolución al asumir el cargo judicial decidió continuar la causa contra Maduro y Flores sin cambios y que las decisiones de Hellerstein se mantendrán.

Maduro y Flores permanecen detenidos desde enero pasado, cuando fueron capturados en Venezuela en una operación militar por orden de la justicia de EEUU y desde entonces se encuentran en una cárcel en Nueva York a la espera de un juicio previsto para el 14 de junio de 2027.

FUENTE: Con información de EFE