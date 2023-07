María Corina Machado recibe apoyo de la Comunidad de Madrid

En su discurso hizo un paréntesis para enviar un mensaje de aliento a la sufrida Venezuela: "Aprovecho también para enviar un abrazo y todo nuestro apoyo a María Corina Machado, que lucha por una transición liberal en nuestra querida Venezuela, laboratorio del totalitarismo posmoderno que padecemos. Sabemos que siempre va a seguir luchando y cuenta con todos nosotros"

Fragmentos del discurso de Ayuso:

En estos últimos 4 años nos hemos esforzado mucho por denunciar y poner coto a la obra de demolición institucional y democrática del político más dañino, junto con su maestro Zapatero, de la historia reciente de España y no ha sido tarea fácil, pero sé que en todo momento hacíamos lo correcto a pesar de los ataques y de las campañas que tanto mi equipo como yo hemos sufrido en estos años. No podemos flaquear ahora que quedan menos de 20 días para acabar con este desastroso proyecto de retroceso y de tanto daño a España que ha supuesto el sanchismo y por eso necesitamos ahora más que nunca periodistas valientes como Carlos Cuesta, un profesional comprometido con la verdad, que denuncia los abusos desde el rigor y la independencia, es decir, la libertad.

Porque sin un periodismo libre no hay democracia. El libro que Carlos ha escrito supone una gran contribución en esa labor compartida de muchos demócratas y de tantos periodistas independientes: aporta argumentos, valentía y verdad, es decir, todo lo contrario a lo que Sánchez representa. El sanchismo se define así, maldad, mentira y manipulación.

Este es un libro que resulta abrumador porque la situación a la que Sánchez ha llevado a España. En él se describe todo el repertorio de mentiras sobre el que Sánchez ha levantado su proyecto pero se identifican también las causas que han hecho posible este deterioro de la vida nacional y esas causas tienen que ver con la deserción del Partido Socialista del consenso constitucional de la Transición.

La introducción arranca con cuatro de las mentiras más recordadas del todavía presidente del Gobierno La primera, la pretensión de que la Fiscalía debe ser un órgano al dictado del Ejecutivo. El famoso "la Fiscalía, de quien depende. Pues ya está". La segunda, el "estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 veces". La tercera, "el indulto no está encima de la mesa; y la cuarta, el "no dormiría por las noches con Podemos en el Gobierno". Por no hablar del adelanto electoral, que se supone que iba a agotar la legislatura. Suma y sigue.

Recordar porque son tantas y tan seguidas es una de las virtudes de este. Libro que quedará como una gran obra de consulta. Carlos Cuesta recupera la trayectoria y el pasado académico y personal de Pedro Sánchez. Además su política de pactos inconfesables, su paso privilegiado por Caja Madrid, sus vínculos con el régimen venezolano a través de Zapatero y su entorno, los datos del COVID que nunca llegaron, la entrega del Sáhara a Marruecos por motivos inconfesables. Y así podríamos estar todo el día, solo citando las mentiras sobre las que Sánchez ha ido asentando su proyecto de promoción personal y de simultánea disolución de la España que conocemos.

Pero para que Sánchez haya podido mentirnos tanto, ha hecho falta que a la vez consolidara su posición gracias al pacto con los secesionistas y golpistas, que ven en él la gran oportunidad para sus pretensiones, como recuerda Otegi un día sí y otro también en tono chulesco.

Sin embargo, hoy el independentismo ha sufrido un varapalo importante, ahora que sabemos que la justicia europea retira la inmunidad a Puigdemont y a sus exconsejeros, qué oportunidad tiene Pedro Sánchez de cumplir por una vez con su palabra en el debate electoral del 2010. Dijo sobre Puigdemont: "me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y a que rinda cuentas ante la justicia española". ¿De quién depende esa decisión? Pues eso. Estamos esperándole, señor Sánchez.

Esta tarea de pactos con los enemigos de España se inicia con Rodríguez Zapatero, el segundo peor presidente de estos 46 años de democracia. Es él quien dio los primeros pasos para que ETA y el nacionalismo radical catalán fueran creciendo políticamente en estos años hasta ocupar una posición dominante dentro del Estado. Sánchez les ha entregado luego el Código Penal, la historia y la transición convertidas en memoria democrática y hasta la política de vivienda. Y sabemos que está dispuesto a seguir aflojando el andamiaje institucional para que éste pueda ceder bajo la última embestida de Bildu y los independentistas.

Sánchez en realidad, ha sido el continuador de una estrategia política de largo alcance que siempre ha buscado lo mismo, favorecer el auge de los extremos para reducir a la mínima expresión a los demás partidos y sacar fuera del tablero político al Partido Popular, acabar con la obra de la Transición en España y con los valores constitucionales de paz, concordia, con la monarquía parlamentaria y todo lo que nos hace reconocernos a los españoles como ciudadanos.

Su propaganda y control de las instituciones casi han logrado una inversión de los valores. Hay un nuevo puritanismo opresor, muy inquietante. Se llega a considerar que es peor lucrarse, ser empresario de éxito que ser terrorista condenado por delitos de sangre.

Lo que se desvela en estas páginas y se narra con todo lujo de detalles es la operación diseñada para mantener al PSOE en el poder con el apoyo de Venezuela y el Grupo de Puebla, de ETA y de la extrema izquierda. Un acuerdo cuyo único fin es acabar con el Estado de Derecho. Nunca unos líderes socialistas con tan pocos escaños en el Parlamento hicieron tanto daño a España solo para apuntalar su propia debilidad a costa de las libertades y derechos que los españoles decidieron darse a sí mismos en la Transición y han renovado cada vez y cada día con su convivencia.

Carlos Cuesta lo detalla todo y al hacerlo está respondiendo a la pregunta que tantas veces me he hecho en voz alta, ¿cómo hemos podido llegar a esto? Hemos llegado a esto porque, como explica su libro había un plan trazado para desmontar el Estado, el sanchismo lo ha seguido paso a paso minuciosamente a base de ocupar todas las instituciones, amordazar al Parlamento, acosar al Poder Judicial, amenazar a la prensa, demonizar a sectores económicos enteros y señalar con nombres y apellidos a empresarios, periodistas, jueces. Y ha seguido esta hoja de ruta porque unos líderes mediocres y sin escrúpulos no han sabido encontrar otro camino para mantenerse en la vida política nacional deteriorándola y poniendo en peligro la continuidad.

