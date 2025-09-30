martes 30  de  septiembre 2025
VENEZUELA

Maduro recibe doctorado militar en pleno despliegue de buques de guerra de EEUU

El régimen chavista utilizó la Universidad Militar Bolivariana como escenario para reforzar su narrativa de “asedio externo” y legitimar el control militar

Nicolás Maduro gesticula mientras habla durante una reunión militar en Caracas el 30 de septiembre de 2025.

Nicolás Maduro gesticula mientras habla durante una reunión militar en Caracas el 30 de septiembre de 2025.

Foto de JHONN ZERPA / Presidencia de Venezuela / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - El dictador venezolano, Nicolás Maduro, protagonizó el martes un nuevo espectáculo propagandístico al recibir un doctorado honoris causa en “materia de seguridad” otorgado por la Universidad Militar Bolivariana, en un acto transmitido en cadena nacional.

Vestido con toga, túnica negra y la boina roja que recuerda a Hugo Chávez, Maduro aprovechó la ceremonia para arremeter contra Estados Unidos y justificar los despliegues militares que ha ordenado en las últimas semanas.

El otorgamiento llega en medio de seis semanas de operaciones de 8 buques de guerra estadounidenses en el Caribe, parte de la estrategia del presidente Donald Trump para cortar las rutas del narcotráfico y narcoterrorismo que, según Washington, involucran a altos mandos del chavismo.

“Es un honor inmenso recibir de manos militares un título honorable”, declaró Maduro, quien ofreció una “lección magistral” en la academia militar. Rodeado por el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, y miembros del alto mando militar, el dictador defendió que las maniobras militares en territorio venezolano son “para ejercitar el músculo nacional” y garantizar la soberanía.

"Narrativa repetitiva del chavismo"

En su discurso, Maduro cargó contra el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien ha señalado a los cuarteles venezolanos como centros de operaciones del narcotráfico.

“Rechazo y repudio las expresiones de Marco Rubio”, afirmó, alegando que los señalamientos buscan justificar una intervención extranjera.

Este acto no es más que un intento del régimen por reforzar la narrativa de “asedio externo” mientras la población sufre una emergencia humanitaria total.

La ceremonia académica pretende proyectar una fallida "legitimidad interna" mientras Maduro sigue aislado en el plano internacional y enfrenta acusaciones de narcotráfico en cortes estadounidenses.

"Redes criminales"

En agosto, la justicia de Estados Unidos aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita la captura de Maduro, acusado de encabezar redes criminales con alcance transnacional.

Analistas consideran que la estrategia del chavismo se basa en utilizar símbolos militares y académicos para blindar un poder que se sostiene cada vez más en la represión, el control castrense y la propaganda.

FUENTE: Con información de AFP

