martes 28  de  julio 2026
POLÍTICA

Edmundo González Urrutia ratifica compromiso con el cambio en Venezuela, tras dos años de presidenciales

"La voluntad de un pueblo nunca prescribe", aseveró Edmundo González Urrutia en un video. Dijo que la sociedad venezolana está consciente de su fuerza

El presidente electo de Venezuela-Edmundo González Urrutia.

El presidente electo de Venezuela-Edmundo González Urrutia.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El líder opositor Edmundo González Urrutia reiteró este martes su compromiso con el cambio político en Venezuela, dos años después de las elecciones del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor sin presentar los documentos electorales que confirmen su triunfo. De acuerdo con las actas de votación presentadas por la oposición, González Urrutia fue el ganador.

"Mi compromiso es seguir dedicando todas mis fuerzas a que la voluntad de cambio expresada el 28 de julio encuentre su plena realización en una Venezuela democrática", señaló el dirigente en un video publicado en redes sociales.

Lee además
El presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia, posa para una fotografía en la sede de la Agence France Press en Madrid, el 20 de noviembre de 2024.
POLÍTICA

Edmundo González responsabiliza al chavismo por el auge del Tren de Aragua
Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano.
POLÍTICA

Edmundo González pide transparencia en la distribución de ayuda tras los dos terremotos en Venezuela

Los comicios de 2024 abrieron una nueva fase en la crisis política en Venezuela.

González Urrutia, quien vive un exilio forzado en España desde septiembre de 2024, dijo que el 28 de julio 2024 debe recordarse como "el día en que un pueblo mayoritario y decidido ejerció plenamente su derecho a elegir su destino".

Añadió: "Ese derecho pertenece a los venezolanos, pertenece a toda una nación que demostró que vivir en libertad, era más fuerte que el miedo". Señaló que, hace dos años, Venezuela "recuperó la certeza de que podía construir un futuro distinto".

Aseguró que "esa certeza sigue viva y hoy nos vuelve a pedir confianza en nuestras propias capacidades".

Apuntó que, luego de la reciente catástrofe vivida en Venezuela con el doble terremoto del pasado 24 de junio, la sociedad ha "crecido" y está "consciente de su fuerza". "Vimos a la gente ayudando a la gente. En ello se ha sostenido el país", expresó.

La voluntad del pueblo

Por otra parte, el dirigente enfatizó que "la voluntad de un pueblo nunca prescribe". El diplomático de carrera fue el candidato opositor de consenso en los comicios, dada la inhabilitación política que pesa sobre María Corina Machado.

Indicó además que "ningún país vuelve a ser el mismo cuando los ciudadanos descubren que también son responsables de su destino".

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Grupo IDEA advierte sobre el avance del autoritarismo en Nicaragua y Venezuela

Exfuncionaria acusa a Petro de maltrato por denunciar corrupción en Colombia

Nuevo cacerolazo estremece a La Habana Vieja en medio de un masivo apagón

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La foto muestra un letrero mientras agentes federales patrullan los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Ted Weiss en la ciudad de Nueva York.
CAMBIOS

EEUU elimina "derecho" de entrevista a solicitantes de asilo; los casos serán enviados a corte de inmigración

Un viajero observa las noticias sobre el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto en Japón, en la Terminal 1 del Aeropuerto de Haneda, tras un sismo preliminar de magnitud 7,1 que interrumpió los vuelos regionales y de conexión en Tokio, Japón, el 28 de julio de 2026. 
Tragedia

Terremoto en Japón: Número "considerable" de muertos en centro comercial caído

Marquez Christopher Pinder, de 29 años, Lamar James, de 26; y Elijah Delano Dyous, también de 29.
FLORIDA

Agente del Servicio Secreto, entre los detenidos por presuntas novatadas que dejaron graves heridos en Miami-Dade

El exgobernador mexicano Ernesto Ruffo Appel.
RECHAZO

Grupo IDEA alerta sobre deterioro institucional en México

El presidente socialista de España Pedro Sánchez.
POLÍTICA

Pedro Sánchez activa el adelanto de elecciones, según la publicación española ABC

Te puede interesar

Un viajero observa las noticias sobre el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto en Japón, en la Terminal 1 del Aeropuerto de Haneda, tras un sismo preliminar de magnitud 7,1 que interrumpió los vuelos regionales y de conexión en Tokio, Japón, el 28 de julio de 2026. 
Tragedia

Terremoto en Japón: Número "considerable" de muertos en centro comercial caído
El programa de ayudar para el alquiler de viviendas de Hialeah vence. 
SECCIÓN 8

Hoy vence plazo para solicitar vales de ayuda para el alquiler de vivienda en Hialeah

Comienza en Florida la minitemporada de captura de langosta. 
ATENCIÓN PESCADORES AFICIONADOS

Florida inicia la esperada minitemporada de pesca de langosta: reglas y licencias

Imagen referencial.
INMIGRACIÓN

Advierten que nuevo trámite de asilo político lleva más casos directamente a corte

Un cliente sostiene billetes de la lotería Powerball.
AZAR

Fiebre de lotería en el sur de Florida por premios que suman $1.463 millones