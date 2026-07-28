Edmundo González Urrutia ratifica compromiso con el cambio en Venezuela, tras dos años de presidenciales

CARACAS. - El líder opositor Edmundo González Urrutia reiteró este martes su compromiso con el cambio político en Venezuela, dos años después de las elecciones del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor sin presentar los documentos electorales que confirmen su triunfo. De acuerdo con las actas de votación presentadas por la oposición, González Urrutia fue el ganador.

"Mi compromiso es seguir dedicando todas mis fuerzas a que la voluntad de cambio expresada el 28 de julio encuentre su plena realización en una Venezuela democrática", señaló el dirigente en un video publicado en redes sociales.

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Los comicios de 2024 abrieron una nueva fase en la crisis política en Venezuela.

González Urrutia, quien vive un exilio forzado en España desde septiembre de 2024, dijo que el 28 de julio 2024 debe recordarse como "el día en que un pueblo mayoritario y decidido ejerció plenamente su derecho a elegir su destino".

Añadió: "Ese derecho pertenece a los venezolanos, pertenece a toda una nación que demostró que vivir en libertad, era más fuerte que el miedo". Señaló que, hace dos años, Venezuela "recuperó la certeza de que podía construir un futuro distinto".

Aseguró que "esa certeza sigue viva y hoy nos vuelve a pedir confianza en nuestras propias capacidades".

Apuntó que, luego de la reciente catástrofe vivida en Venezuela con el doble terremoto del pasado 24 de junio, la sociedad ha "crecido" y está "consciente de su fuerza". "Vimos a la gente ayudando a la gente. En ello se ha sostenido el país", expresó.

La voluntad del pueblo

Por otra parte, el dirigente enfatizó que "la voluntad de un pueblo nunca prescribe". El diplomático de carrera fue el candidato opositor de consenso en los comicios, dada la inhabilitación política que pesa sobre María Corina Machado.

Indicó además que "ningún país vuelve a ser el mismo cuando los ciudadanos descubren que también son responsables de su destino".

FUENTE: Con información de Europa Press