martes 28  de  julio 2026
CONCENTRACIÓN

En Venezuela exigen elecciones y el regreso de María Corina Machado en marcha contra fraude electoral

Cientos de personas se movilizaron en Caracas y el interior del país convocados por Vente Venezuela; sindicatos también exigieron mejores salarios

En Venezuela, una personas sostiene un cartel con la imagen de la líder María Corina Machado durante una concentración en Caracas para llamar a elecciones. &nbsp;

En Venezuela, una personas sostiene un cartel con la imagen de la líder María Corina Machado durante una concentración en Caracas para llamar a elecciones.

 

EFE/ Miguel Gutiérrez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Al cumplirse dos años del fraude electoral en Venezuela, cientos de simpatizantes de la oposición marcharon desde varios puntos de la Gran Caracas hasta la concentración convocada por el partido Vente Venezuela, de la líder María Corina Machado, en un punto de la ciudad; exigieron elecciones y el regreso de la Nobel de la Paz a su país.

Con pancartas que decían “Con nuestras propias manos” y al grito de "pongan la fecha, nosotros ponemos los votos", los ciudadanos atendieron al llamado a la movilización por la libertad, lo que representa la primera convocatoria por la organización política de Machado en Caracas en lo que va de año y en medio de la tragedia ocasionada por los sismos de hace un mes.

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"María Corina, vente, tu pueblo está presente", coreaban varios de ellos antes de iniciar la marcha desde el centro de Caracas, cercano a la sede del poder, hasta el lugar de la concentración en el este de la capital.

Mejor salario en Venezuela

La movilización también se extendió a sindicatos que representan a trabajadores que exigieron mejoras salariales y laborales este martes, según los reportes.

El reclamo electoral coincide con la advertencia de ONG, abogados y sectores gremiales sobre el vencimiento de la encargaduría de Delcy Rodríguez frente a Venezuela el 5 de este mes de julio, luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de EEUU el 3 de enero pasado.

La "marea azul", como los opositores denominaron la marcha, muchos de ellos con vestimenta del color cielo de Vente Venezuela, se acercó a una tarima instalada a varios metros del lugar de concentración, con una pantalla y varias personas identificadas con el partido.

Por elecciones y la libertad

La concentración estuvo liderada por el coordinador Henry Alviárez y otros dirigentes de la organización política de Machado

"Seguiremos luchando por la libertad de Venezuela", decían desde la tarima, donde también cantaron el himno nacional e hicieron un minuto de silencio para honrar a las más de 5.500 víctimas fallecidas en los sismos del pasado 24 de junio, según el balance oficial.

El partido aseguró además que se realizaron asambleas de calle en los 335 municipios del país como una forma de organización de cara al reclamo electoral.

El 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el chavismo, proclamó como "ganador" de las presidenciales a Maduro, con el 51,95 % de los votos, frente al 43,18 % de Edmundo González Urrutia, abanderado de Machado, en lo que se configuró un gigantesco fraude electoral denunciado luego por misiones de observación y que devino en una represión sin precedentes.

González Urrutia salió exiliado del país hacia España en septiembre de ese año, mientras que Machado, en la clandestinidad durante meses, logró salir del país en noviembre de 2025 hacia Oslo para recibir el Nobel de la Paz y desde entonces no ha podido regresar a su país.

FUENTE: Con información de EFE

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