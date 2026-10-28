María Corina Machado activa su agenda y realiza su primer encuentro con familiares de presos políticos

La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus seguidores a su llegada a Caracas el 25 de octubre de 2026.

CARACAS. - María Corina Machado , líder de la oposición de Venezuela , se reunió con más de 100 familiares de presos políticos, y unos 33 dirigentes de partidos que integran la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y otros aliados independientes, en lo que son primeros encuentros públicos en su agenda tras su regreso al país.

En la activación de su agenda política, Machado reafirmó su compromiso con la justicia y la libertad de todos los venezolanos”, informó el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por Machado, en la red X.

"Entre abrazos y testimonios, (Machado) reafirmó su compromiso con la justicia y la libertad de todos los venezolanos", señaló el comité sin ofrecer más detalles sobre lo conversado en la reunión.

En su mensaje compartió fotografías del encuentro entre la Premio Nobel de la Paz 2025 y familiares de presos políticos y víctimas de violaciones de derechos humanos.

Machado privilegió en su agenda el trabajo por la libertad de todos los presos políticos que es uno de sus objetivos principales en su camino hacia la transición y las elecciones presidenciales para recuperar la democracia.

í , í ó í | Desde el Comité por la… pic.twitter.com/asPWxcnseQ — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) October 26, 2026

Agenda de Machado

Machado también se reunió con dirigentes de partidos que conforman la alianza unitaria como Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, Convergencia, Encuentro Ciudadano, Causa R, Copei, ProVe-, así como de la AVE que agrupa pequeñas organizaciones como Alianza Bravo Pueblo, Bandera Roja, Centrados, Vanguardia Popular, entre otros, según se informó.

La reunión se dio para avanzar "en unidad hacia el Gran Acuerdo Nacional", indicó en el Comando con Venezuela, la plataforma de campaña de Machado, en su cuenta de X.

Este miércoles, la líder opositora y Nobel de la Paz 2025 se trasladó a La Guaira, estado del norte del país, sumido en la tragedia aún desde los sismos que lo golpearon el 24 de junio pasado, y visitó las personas afectadas que perdieron familiares y sus viviendas, reportaron medios.

ÚLTIMA HORA | María Corina Machado visita La Guaira por primera vez tras los terremotos y su regreso a Venezuela https://t.co/aIXJKIWGqE pic.twitter.com/G8yF02gKRG — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 28, 2026

Se espera que la líder opositora ofrezca su primera rueda de prensa mañana jueves, luego romper su exilio y volver al país, donde fue recibida por miles de ciudadanos que salieron a las calles para celebrar su regreso y reiterar su exigencia de elecciones presidenciales.

El martes, la PUD dijo que espera que Machado pueda ejercer todos sus derechos políticos y ciudadanos tras volver a Venezuela, luego que la CIDH publicó un exhorto por el libre ejercicio de sus derechos políticos que la Contraloría General mantiene impedido desde 2023 con la inhabilitación para asumir cargos de elección popular.

Machado reapareció el domingo 25 de octubre después de varios intentos frustrados para ingresar al país y encabezó una caravana de vehículos desde el estado Lara (oeste), donde hizo su primera aparición pública, hasta Caracas.

Primer día de reunión de María Corina Machado (@MariaCorinaYA) junto a la fuerza democrática.



33 líderes de la Plataforma Unitaria (@unidadvenezuela), Alianza por Venezuela (@alianzaporve) e independientes avanzan en unidad hacia el Gran Acuerdo Nacional. pic.twitter.com/6l3DEn2fM5 — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) October 27, 2026

FUENTE: Con información de EFE