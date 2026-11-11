Denuncian asesinatos y desplazamientos indígenas en el Arco Minero de Venezuela

En Venezuela, la minería está bajo el control de militares y mineros ilegales que han chocado durante un desalojo de la Parque Nacional Yapacana. Foto de archivo.

Contaminación por mercurio afecta a Indígenas en el estado Bolívar, sur de Venezuela, producto de la minería ilegal promovida por el régimen.

CARACAS.- Comunidades indígenas asentadas en una vasta zona minera de Venezuela fueron obligadas a desplazarse de sus territorios por una ola de violencia provocada por grupos armados irregulares, denunciaron activistas de derechos humanos este miércoles en Caracas.

Indígenas de los pueblos jivis y piaroas, asentados en la frontera de los estados Amazonas y Bolívar (sur), huyeron de sus comunidades tras el asesinato de varios líderes este año.

"Hay una gran movilización de hermanos jivi y hottuja (piaroa) que estaban en esta frontera (...) y hoy en día tuvieron que migrar a Amazonas a raíz de este despojo territorial", dijo la activista indígena Jersy Delgado durante un foro en Caracas.

La violencia es provocada por disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) procedentes de Colombia dedicados a la minería ilegal, documentó la oenegé Provea.

"Ya no nos están invadiendo, ahora nos están matando a nuestros líderes, en nuestros propios territorios".Ana Figueroa, lideresa pemón narra el impacto de la violencia ejercida por grupos armados en el Arco Minero del Orinoco durante el foro: "Las voces indígenas, el ambiente y el cambio climático en el proceso de transición venezolana", desde el auditorio de la @APUCV — PROVEA (@_Provea) November 11, 2026

"Ley minera"

Esta situación se recrudeció luego de que la gobernante interina, Delcy Rodríguez, impulsara una nueva ley de minería para atraer inversión privada tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro en un operativo estadounidense el pasado 3 de enero.

Venezuela concentra la mayor explotación de minerales en un territorio de 112.000 km cuadrados bautizado como el Arco Minero, rico en oro, diamantes, bauxita y coltán. Líderes indígenas han denunciando la destrucción de ecosistemas por la minería y la presencia de mafias.

En agosto el capitán indígena del pueblo jivi, Julio Rodríguez, fue hallado muerto después de haber sido secuestrado por "presuntos miembros de las disidencias de las FARC", dijo entonces Provea.

Esta semana defensores de derechos humanos denunciaron que el asesinato de Alberto Tovar, de la comunidad indígena hottuja.

Una de las comunidades afectadas por los "desplazamientos forzados" albergaba a unas 80 familias, señaló el periodista Fritz Sánchez, especializado en medio ambiente y minería. "Los asesinatos permanecen en el anonimato en medio del terror que existe entre las comunidades para denunciar", publicó Fritz en X.

El régimen venezolano no se ha pronunciado sobre los asesinatos.