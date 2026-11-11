miércoles 11  de  noviembre 2026
VIOLENCIA

Más de 400 municipios de Colombia en alerta por aumento de la violencia de grupos armados

FARC y Clan del Golfo están presentes en un tercio del territorio, según la Defensoría del Pueblo; desconocidos atacaron hoy con granada una sede del medio RCN

La violencia en Colombia no cesa: personas permanecen en el lugar de una explosión tras un atentado con bomba en El Túnel, en la carretera Popayán-Cali, en Cajibio, departamento del Cauca, Colombia, el 25 de abril de 2026

La violencia en Colombia no cesa: personas permanecen en el lugar de una explosión tras un atentado con bomba en El Túnel, en la carretera Popayán-Cali, en Cajibio, departamento del Cauca, Colombia, el 25 de abril de 2026

Foto por JOAQUIN SARMIENTO / AFP
Por Valeria Montero

BOGOTÁ.- Más de 400 municipios de Colombia se encuentran en alerta por la fuerte presencia de disidencias de las FARC y grupos del Clan del Golfo, la mayor banda criminal, según informó la Defensoría del Pueblo, en momentos en que el atentado político y la violencia armada aumenta en el país.

Este miércoles en la madrugada, la sede de RCN, uno de los medios de comunicación más relevantes ubicado en Cali, la principal ciudad del suroeste, amaneció con destrozos tras un ser atacado con explosivos sin dejar muertos ni heridos, confirmaron las autoridades quienes atraparon a dos sospechosos.

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Condena a atentado

El presidente Abelardo de la Espriella, al conocer del atentado contra RCN, detalló que "la explosión causó daños materiales en las instalaciones, pero no dejó personas heridas".

"No permitiremos que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia.

¡NO NOS VAN A INTIMIDAR! En Colombia se garantiza la libertad de informar y el Estado actuará con toda su capacidad para llevar a los responsables ante la justicia", añadió el mandatario en X y atribuyó amenazas de atentados contra varios medios de comunicación a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El ataque ocurre cuatro días después de que RCN, Caracol Televisión y Caracol Radio, entre otros medios de comunicación, recibieron información de supuestos planes para atentar contra sus sedes.

Grupos armados en Colombia

En un acto sobre la presentación de un informe, la Defensoría del Pueblo, organismo independiente del país, se refirió a la violencia como un hecho desafiante, según los reportes..

Detalló que hay cinco disidencias de las FARC que hacen presencia en 372 de los 1.103 municipios de Colombia y que el Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, que tiene un origen paramilitar, hace presencia en 468 municipios.

El informe sobre el décimo aniversario del Acuerdo de Paz, que no tuvo resultados, advierte que desde el 24 de noviembre de 2016, día en el que el gobierno y las FARC firmaron el acuerdo, han sido asesinados 521 excombatientes.

Además, entre enero de 2016 y junio pasado fueron registrados 1.743 homicidios de personas defensoras de derechos humanos.

"La persistencia de la violencia armada constituye uno de los principales obstáculos para la implementación del Acuerdo Final (...) En numerosos territorios las comunidades siguen enfrentando amenazas, restricciones a su movilidad, desplazamientos, confinamientos y ataques contra quienes ejercen liderazgos sociales", afirmó la Defensoría.

FUENTE: Con información de EFE

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