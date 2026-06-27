Venezuela: familiares de fallecidos trasladan los cuerpos en carros particulares

En la funeraria Valles, una de las principales de la capital, están a capacidad completa, aunque siguen ofreciendo ayuda a los deudos.

REDACCIÓN. - La emergencia en Venezuela se agrava minuto a minuto. Tras los dos terremotos que afectaron al país el pasado 24 de junio, cientos de familias se enfrentan a la difícil situación de trasladar los cuerpos de sus seres queridos, buscar funerarias y tramitar un espacio en el cementario o algún turno para cremación.

Gran parte del estado La Guaira quedó destruido. No hay luz, no hay servicios, no hay transporte oficial y prácticamente no queda infraestructura operativa. Cuando los equipos de rescate o los mismos familiares logran recuperar a su ser querido, algunos cuerpos son llevados a la morgue de Pariata pero allí ya no se dan abasto para la cantidad que llega a medida que avanzan las labores de rescate y recuperación.

Ante esta realidad, la mayoría opta por trasladar los cuerpos en carros particulares para subir a Caracas y buscar un servicio. Pero una vez en la capital, la situación no mejora. Las funerarias están colmadas. Algunas han dispuesto de espacios compartidos para las velaciones, pero para la madrugada de este sábado la mayoría ya no había lugares para recibir más fallecidos.

"No podemos recibir su cuerpo"

Un hombre de unos 50 años fue visto en una de las funerarias del Este de Caracas buscando dónde velar a su hija. El cuerpo de la pequeña estaba en la parte trasera de su carro. En su desesperación no tomó en cuenta el estado de descomposición del cuerpo.

"No tenemos manera de recibir a su familiar. No tenemos espacio. Lo siento", así respondió el encargado que le aclaraba a las personas que esperaban en la puerta que ya no había cupo sino hasta la tarde del sábado.

Las funerarias de la capital y de otras ciudades reportan que no tienen capacidad para atender la demanda. Han pasado más de 60 horas, la mayoría de los cuerpos recuperados están en avanzado estado de descomposición, lo que hace más difíciles los procesos funerarios. Los cuerpos, que permanecieron entre los escombros expuestos a temperaturas que superaron los 90 grados centígrados, presentan un nivel de deterioro que podría convertirse en un problema de salud.

Aunque la cifra oficial de fallecidos se mantiene en 920, distintos indicios apuntan a que el saldo real podría ser considerablemente mayor. La capacidad operativa de las funerarias y crematorios, desbordados por la cantidad de cuerpos que reciben desde el sismo, ha alimentado las dudas sobre el alcance de la tragedia. Sin que exista una actualización oficial que respalde un número superior, la saturación de estos servicios se ha convertido en uno de los principales elementos que llevan a especialistas y observadores a considerar que el balance de víctimas podría exceder ampliamente el reportado por las autoridades.

Costos funerarios inalcanzables

La crisis también ha disparado los precios. Los servicios funerarios oscilan entre 1.000 y 10.000 dólares, dependiendo del lugar y los servicios contratados. La cremación directa cuesta unos $350. Para la mayoría de las familias afectadas, estas cifras son imposibles de asumir en medio de la emergencia y la pérdida total de bienes.

Se pudo conocer que en el Cementerio del Este los familiares llegan con los cuerpos dentro de los vehículos. En la puerta, un vigilante pregunta de inmediato si tienen un cuerpo dentro del vehículo. Los que dicen que sí son colocados afuera en una fila, los que van a buscar información pueden pasar.

En la funeraria Valles, una de las principales de la capital, están a capacidad completa, aunque siguen ofreciendo ayuda a los deudos. CORTESÍA PARA DLA

FUENTE: REDACCIÓN