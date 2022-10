“En el pasado, a lo largo del siglo XX se presentaron grandes crisis que amenazan el abastecimiento de petróleo a los mercados, y generalmente se originaron en el Medio Oriente. En cada una de esas oportunidades el mundo volteó la mirada a Venezuela y Venezuela fue capaz de incrementar de manera importante su producción petrolera y resolver los problemas energéticos. Pero para hacerlo en cada conflicto el país se declaró neutral entre las partes y en segundo lugar siempre estuvo en condiciones de incrementar su producción petrolera. Gracias a eso llegamos a ser considerados como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo”.

Recalca que en esta ocasión una nueva crisis de grandes proporciones amenaza a los mercados. “Rusia invadió a Ucrania. Rusia está siendo sancionada. La Unión Europea no va a comprar más petróleo, EEUU tampoco y desde luego hay amenazas de escasez en el mundo. Por lo que el mundo, tal como hizo en oportunidades anteriores, volteó la mirada hacia Venezuela. Y en esta ocasión, Maduro asegura que Venezuela está dispuesta a suplir las necesidades petroleras en el mundo. El tema es que no ha hablado del plazo”.

Enfatiza que ya Venezuela fijó posición por una de las partes, pero que además no está en condiciones de incrementar sustancialmente la producción. “Se ha estimado que se requerirían inversiones en el orden de 25.000 millones de dólares por año durante los próximos 8 años para regresar a lo que producíamos hace más de 20 años. Esta cantidad incluye inversiones propiamente dicha y gastos de operación que provendrían de la propia operación. Pero en todo caso estamos hablando de cantidades inmensas que el Estado venezolano no está en condiciones de aportar simplemente porque está quebrado, por lo que esas inversiones tendrían que venir de afuera y no van a venir si no hay seguridad jurídica y no hay confianza. Por lo tanto, la oferta de que podemos ir a resolver las necesidades petroleras de los mercados internacionales como hicimos en el pasado en el corto plazo no es rea”.

Toro Hardy asegura que Maduro lo que quiere es decirle al mundo que en Venezuela hay grandes reservas, lo que hay es que producirlo.

A juicio del experto, si se hacen las inversiones necesarias, el primer año el país estaría en condiciones de incrementar su producción en una cifra de 350 a 400.000 barriles diarios, porque hay una enorme cantidad de pozos petroleros cerrados simplemente porque han sido vandalizados. “Esos pueden recuperarse en un tiempo relativamente corto de un año, siempre y cuando se hagan las inversiones. No es realista que en el corto plazo salgamos a salir a atender las necesidades del mercado que han surgido después de la invasión de Rusia a Ucrania.

Toro Hardy asegura que hay algunas empresas estadounidenses interesadas en producir en Venezuela, y se refiere a aquellas empresas que el gobierno les debe una gran cantidad de dinero como es el caso de Chevron. “Ellos tendrían interés en aumentar la producción básicamente para cobrar el dinero que se les debe. Ese tipo de inversiones, si lo permiten las autoridades americanas flexibilizando las sanciones, podrían llevarse a cabo”.

Aclara que para que esa opción, si fuese realista, el gobierno de EEUU deberá flexibilizar las sanciones, pero esto ocurriría cuando el régimen se siente en la mesa de diálogo con la oposición y ofrezca garantías, además de celebrar elecciones libres y respetar los derechos humanos.

PDVSA venzuela refinería.jpg La gente mira el humo negro del incendio masivo en un depósito de combustible en una planta de refinación de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui, Venezuela Carlos Landaeta / AFP

Chavismo y destrucción

El experto recuerda que para 1998 Venezuela estaba produciendo más o menos 3 millones 400.000 barriles por día, pero su potencial de producción alcanzaba los 3 millones 700.000 barriles. Se acababa de adelantar un proceso de apertura petrolera que había cumplido con todos los extremos legales. Se había pedido primero la opinión de la Corte Suprema de Justicia; después se le había pedido al Congreso fijar las bases mínimas de negociación. Después se habían hecho unas licitaciones absolutamente transparentes y después se firmaron contratos y se habían comprometido inversiones del orden de los 65.000 millones de dólares.

De haberse cumplido ese proceso hoy deberíamos estar produciendo no menos de 5 millones y medio de barriles, muy probablemente bastante más que eso. Pero en el camino ese proceso no se cumplió. Se desconocieron contratos, se cambió la ley y muchísimas empresas se fueron del país porque no pudieron aceptar las nuevas condiciones.

“Algunas fueron a arbitraje internacional y demandaron a la nación y a PDVSA y ganaron sistemáticamente esos arbitrajes. Hoy en día nos encontramos en primer lugar con PDVSA fuertemente endeudada. En segundo lugar, una PDVSA que en el año 2002 y 2003 despidió a 20.000 trabajadores que en promedio tenía 15 años trabajando para la industria, es decir que acumulaban 300.000 años de experiencia y conocimiento. Hoy en día no contamos con ese personal. En tercer lugar, teníamos unas refinerías que eran tecnológicamente muy adecuadas a las características de nuestros petróleo y muy bien mantenidas. Hoy en día esa no es la situación, nuestras refinerías están severamente afectadas, están produciendo apenas un porcentaje pequeño de su potencial de producción como consecuencia de que no se les ha hecho el mantenimiento adecuado, y en consecuencia, con periódica frecuencia, estallan incendios, accidentes, derrames”.

Asegura que de 3 millones 400.000 barriles por día que se producían en 2008, por lo que afirma que de haberse continuado con el plan de inversiones Venezuela podría estar produciendo 6 millones de barriles diarios, pero la realidad es que apenas llega a 700.000 barriles por día.