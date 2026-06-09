martes 9  de  junio 2026
Derechos humanos

Venezuela libera a 54 militares presos políticos, pero quedan más de 200 en las cárceles

Entre los excarcelados están un suboficial detenido por el caso del “espía americano” de refinerías en 2020 y tres mujeres, informó una ONG de derechos humanos

Entrada de la cárcel de Ramo Verde, donde presos políticos militares están recluidos.

Entrada de la cárcel de Ramo Verde, donde presos políticos militares están recluidos.

CORTESÍA PARA DLA. Autor Anónimo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.-- Cincuenta y cuatro presos políticos militares, tres de ellos mujeres, fueron puestos en libertad en Venezuela este martes al recibir boletas de excarcelación en la cárcel castrense Ramo Verde, ubicada en el céntrico estado Miranda, informó la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia

La organización informó que los oficiales y suboficiales de la FAN fueron detenidos en distintos momentos al ser vinculados a supuestas conspiraciones contra Nicolás Maduro, entre ellos la llamada “Brazalete Blanco” denunciado por el entonces fiscal del régimen, Tarek Wiliam Saab, a finales de 2024.

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Indicó que estas liberaciones pueden representar “el inicio definitivo de todos los uniformados presos por motivos políticos”, pero dijo que se desconoce si la medida implica la libertad plena o si son solo excarcelaciones.

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Militares presos políticos excarcelados

Entre los uniformados puestos en libertad se encuentra el primer teniente Reinaldo Enrique Finol, detenido en 2020 por el caso 'espía americano', por el cual fue aprehendido también el exmarine de EEUU Matthew John Heath.

Ambos fueron señalados por el régimen venezolano de realizar supuestas labores de espionaje en las refinerías de Amuay y Cardón, en el estado Falcón en el noroeste del país.

Heath fue liberado en 2022, tras una visita a Caracas del entonces enviado especial estadounidense para Asuntos de Rehenes, Roger Carstens.

También fueron excarceladas tres mujeres militares que estaban recluidas en INOF, identificadas como mayor Diana Victoria Justo, la primer teniente Karen Gómez Gutiérrez, ambas detenidas por el caso del “Brazalete blanco”, junto con, Carlos Sánchez, Tomas Enrique Macías, Guillermo Enrique Cesar Ciero y Javier Quinto. Y la sargento Vicmarys Oropeza,

Piden libertad de más uniformados

La Coalición precisó que aún quedan detenidos otros 213 militares, entre ellas seis mujeres y 32 civiles por motivos políticos, razón por la que exigió que se acuerde la libertad para todos.

"Exigimos que la libertad llegue a todas las cárceles venezolanas, de manera especial recordamos a las mujeres que han sido separadas de sus hijos, de sus seres queridos", afirmó la ONG por las redes.

La directora de la ONG, Ana Leonor Acosta, informó que los militares salieron de las cárceles tras una revisión de sus casos, pero que no posee confirmación de si la libertad es plena o con medidas cautelares

Las protestas para exigir amnistía para los presos políticos continúa en todo el país, al igual que las denuncias de traslados desde la cárcel del Helicoide a otros centros sin información oficial

Desde el domingo un grupo de familiares permanece a las afueras de la Embajada de EEUU en Caracas a la espera de ser atendidos por el encargado de negocios de ese país, John Barrett, a quien planean pedir que interceda para que los detenidos sean liberados

FUENTE: Con información de EFE

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