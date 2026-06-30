Venezuela: Más de un tercio de escuelas en el Distrito Capital resultaron dañadas por terremoto

Trabajadores retiran escombros de un edificio colapsado en el barrio San Bernardino de Caracas el 28 de junio de 2026, tras los terremotos.

CARACAS. - Al menos 432 escuelas del Distrito Capital, más de un tercio del total, han resultado dañadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, según las estimaciones preliminares del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El Distrito Capital es una división político-territorial específica que representa solo una parte de Caracas. se espera que esta cifra aumente a medida que continúan las evaluaciones de daños por las más de 430 réplicas registradas hasta la fecha, que alerta de las "graves" consecuencias para la infancia de esta emergencia.

Asimismo, UNICEF estima que 1,8 millones de personas, entre ellas 680.000 niños y niñas, necesitan ayuda humanitaria. La infancia es uno de los colectivos más vulnerables en una emergencia de esta magnitud.

La organización alertó que, en los próximos días, miles de niños y niñas afrontarán un mayor riesgo de sufrir lesiones, separación familiar, desplazamiento y graves consecuencias para su bienestar emocional, además de la interrupción de servicios esenciales como la atención sanitaria, el acceso al agua potable, la educación y la protección, alerta la organización.

El representante de UNICEF en Venezuela, Manuel Rodríguez, explicó que la situación de los niños y sus familias es crítica.

"Desde UNICEF estamos desde el primer momento en terreno, brindándoles toda la ayuda posible. Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela y nuestro compromiso para seguir trabajando de la mano con la sociedad civil, con el gobierno y con la ciudadanía en favor de la infancia", sostuvo.

Vuelo humanitario

El primer vuelo humanitario de UNICEF, procedente del almacén regional de la organización en Panamá, con 20 toneladas de suministros médicos, artículos de agua y saneamiento y tiendas de campaña, llegó a Venezuela este lunes.

Y en los próximos días está previsto el envío de nuevos cargamentos para reforzar la ayuda a las comunidades afectadas.

FUENTE: Con información de Europa Press