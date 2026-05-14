El Estado venezolano posee más de 900 empresas, según Trasparencia Venezuela

Bajo el mandato de Delcy Rodríguez sigue reinando la opacidad en la venta de activos del Estado (AFP)

MIAMI.- El Estado venezolano es empresarial, pero no generador de empleos ni de bienestar para la población, al 30 de abril de este año la ONG Transparencia Venezuela identificó al menos 920 empresas, en las cuales la participación mayoritaria es estatal.

De ese total, 701 están adscritas al poder nacional; 610 están ubicadas en el país y 92, en el extranjero.

Transparencia Venezuela, que opera en el exilio, en su último informe destaca que un patrón similar se da en los cambios que se produjeron luego “de la reconfiguración de los ministerios, nuevas autoridades designadas, la participación en juntas directivas y las modificaciones de normativas que impulsan la privatización opaca de empresas ya iniciada hace una década”.

Entre los cambios en 2026 están, agrega la ONG, por ejemplo, la creación del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional, que concentra 124 empresas públicas; la absorción de las hidrológicas regionales por parte de Hidroven (antes Hidrocapital); y la reorganización del sector minero e industrias básicas bajo una misma cartera ministerial y bajo autoridad de una sola persona.

De acuerdo con este informe: 215 empresas están adscritas a gobiernos regionales y cuatro empresas municipales. “Son datos que se han podido identificar hasta ahora, pero se requerirá una auditoria del Estado para confirmar la información”.

La distribución por sectores es la siguiente: hidrocarburos 160; manufactura 156; agroalimentario 152; transporte 69; obras civiles 68; financiero 50; minería 42; servicios públicos 38; comercio 30; servicios 30; comunicaciones 27; turismo 22 y metalurgia 14.

También en saneamiento 11; salud nueve; gestión del desarrollo ocho; forestal seis; inmobiliario 4; logística tres; telecomunicaciones tres; servicios empresariales tres; procura (licitación) dos; recreación dos; hidrocarburos y minería una, comercio y transporte una; manufactura y comercialización una; minería y construcción una; servicios y manufactura una.

Del total de empresas en el extranjero, las principales están: nuev en EEUU; ocho en Brasil; ocho en Argentina; siete en Nicaragua y seis en Bolivia. Y del total, 58 pertenecen al sector hidrocarburos.

Malos servicios

Pese a la cantidad de empresas que tiene el Estado en el área de los servicios públicos, la prestación de estos es deficiente y provoca constantes protestas por parte de los venezolanos.

El observatorio Venezolano de Conflictividad Social, (OVCS), contabilizó 1,926 protestas en Venezuela en el primer trimestre de 2026 y fue el deficiente suministro de agua potable, la que encabezó las manifestaciones con 122.

Transparencia Venezuela destaca que: “El 27 de enero mediante Gaceta Oficial Nº 43,304 el Ejecutivo nacional ordenó la absorción por parte de Hidroven de todas las empresas responsables del servicio de agua potable y aguas servidas regionales y municipales. Los activos, pasivos, personal y competencia de al menos 28 empresas dependen ahora de Hidroven. Estos cambios implican una mayor concentración de poder en la autoridad nacional, centralización de la toma de decisiones y de la gestión del servicio de agua”.

Ministerios con más empresas

Los ministerios de Hidrocarburos y de Industrias y Comercio Nacional los que tienen más empresas que pertenecen al Estado. El primero con 218 y el segundo, con 124.

El informe señala que: “El 16 de enero de 2026, la presidenta interina Delcy Rodríguez destituyó a Álex Saab como jefe del Ministerio de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, que había iniciado su gestión en octubre de 2024. A partir de esta destitución se fusionó esa cartera con el Ministerio de Comercio Nacional, ahora llamado Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional. Este nuevo ministerio agrupa a 124 empresas vinculadas principalmente a las áreas de industrias y comercio”.

La minería es un tema

El sector minero ha resultado clave en las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. De hecho, altos funcionarios de agencias estadounidenses han visitado el país. Y ya salió del territorio nacional un lote de $100 millones en oro.

El documento registra que: “El Ejecutivo Nacional ordenó la extinción de la Compañía General de Minería de Venezuela, C.A. (CVG Minerven) en el Decreto N° 5,266, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6,994 del 6 de marzo de 2026. En la misma Gaceta se ordena que la Corporación Venezolana de Minería, S.A(CVM), absorba Minerven y todos sus activos, pasivos y derechos, convirtiéndose en la entidad subsistente. Sin embargo, la licencia 51A de la OFAC autorizó a Minerven a realizar las actividades de minería y no así a la CVM”.

Subraya que desde el 4 de febrero de este año, mediante el decreto 5.ñ,239, Gaceta oficial 43,310, se cambió el nombre del ministerio de Desarrollo Minero Ecológico por Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas. “Al añadir ‘Industrias Básicas’ al nombre del ministerio, el Ejecutivo ha fusionado bajo un mismo mando político y administrativo dos sectores que antes operaban por separado: Minería (oro, diamantes, coltán, tierras raras). Industrias básicas (hierro, aluminio, acero, bauxita): agrupadas tradicionalmente en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)”.

Estos dos grandes bloques ahora reportan a una misma cartera. El bloque minero está compuesto por: la empresa matriz, la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y de ella dependen: CVM Oro: es la unidad de negocios y operativa encargada de la compra, procesamiento y comercialización del metal precioso. CVM Diamante: Es la unidad de negocios y operativa que supervisa la explotación y certificación de piedras preciosas. Más 10 empresas mixtas.

Al menos 72 empresas privadas participaban en alianzas estratégicas con la CVM, hasta el 2025.

En el bloque de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Las más emblemáticas son: Sector Hierro y Acero: CVG Sidor, la mayor planta siderúrgica de Venezuela; CVG Ferrominera Orinoco. Briqueteras: incluye a Briqcar (Venprecar), Briqven (Matesi), Comsigua y Briquetera del Orinoco (Orinoco Iron).

Sector Aluminio: CVG Bauxilum; CVG Venalum; CVG Alcasa; CVG Alucasa: Aluminios de Carabobo; CVG Carbonorca.

Otras Empresas Estratégicas: CVG Maderas del Orinoco; CVG Ferrocasa; CVG Tecmin; CVG Internacional.

Destaca el informe que: desde el de marzo de 2026, la directiva principal de CVM está encabezada por: Héctor José Silva Hernández (encargado), quien sustituyó al general Rodolfo Clemente Marco Torres.

“Héctor José Silva Hernández es un abogado y funcionario de alta confianza en el entorno económico de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Sus funciones en el gobierno han pasado del sector financiero y la promoción de inversiones a gerenciar sectores estratégicos como el de las industrias básicas y la minería en Venezuela”, se indica en el texto.

En CITGO aún no se toma el control

Destaca el informe que en: “PDV Holding (Citgo) el régimen designó junta directiva para PDV Holding y sus filiales en Estados Unidos, en mayo de 2026, sin embargo, aún no se confirma que hayan tomado control de la empresa:

Asdrúbal Chávez como presidente. Ya ejerció la presidencia de la filial en Estados Unidos entre noviembre de 2017 y enero de 2019. Fue presidente de PDVSA (2020– 2023), fechas en las que ocurrió la trama PDVSA-Cripto, sin que se le haya imputado ninguna responsabilidad. También fue vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro, y Gerente General de la Refinería El Palito. Fue ministro de Petróleo y Minería (2014–2015), años en los que ocurrieron los desfalcos por préstamos ficticios en bolívares y devoluciones en dólares. Es primo del fallecido presidente Hugo Chávez, lo que le otorga un peso simbólico y de confianza política dentro del chavismo.

Nelson Ferrer, director. Ha ocupado cargos como vicepresidente de Exploración y Producción, director Interno de Pdvsa y director adjunto para la división Oriente.

Ricardo Gómez, director. Fue vicepresidente de Comercio y Suministro Internacional de PDVSA. Es miembro principal de la junta directiva de la estatal desde las reestructuraciones de 2024 y 2025. Participó en la logística de exportación y la búsqueda de nuevos mercados bajo el esquema de sanciones.

Alejandro Escarrá, director. Ha estado vinculado a la estructura técnica de PDVSA en años recientes, participando en la revisión de contratos y asociaciones estratégicas. Es hijo del abogado Carlos Escarrá, exprocurador general de la nación durante el gobierno de Hugo Chávez.

A modo de conclusión se cita que: “La presencia de militares en las juntas directivas de las empresas del Estado sigue siendo significativa, hasta ahora se identificaros en 118 empresas, de las cuales 111 tienen como máxima autoridad a un militar”.

Las cesiones

La cesión de activos del Estado, especialmente la gestión y venta de sus empresas es una política que data de 2015. “Sorteando las prácticas cada vez más estrictas de opacidad Transparencia Venezuela identificó al menos 45 empresas vendidas o negociadas en alianzas estratégicas”.

Transparencia Venezuela describió en diciembre pasado que la privatización de PDVSA ha sido un proceso opaco desde 2018 y se perfeccionó con la Ley Antibloqueo hasta 2025.

A partir, de 2026, "el régimen ha ajustado el marco normativo, igualmente, sin que se cumplan estándares de competitividad, verificación del origen de los fondos de los potenciales compradores, transparencia sobre las condiciones y criterios de decisión de la venta de activos, rendición de cuentas de los ingresos obtenidos y su destino”.

FUENTE: Con información de Transparencia Venezuela