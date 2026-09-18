Liberan a exalcalde detenido en Venezuela; la persecución continúa denuncian opositores

CARACAS .-Luego de seis horas de detención arbitraria por parte de agentes del régimen de Venezuela , Javier Oropeza, exalcalde opositor de Carora, estado Lara, fue puesto en libertad en horas de la noche tras su traslado a un tribunal de control en Barquisimeto, capital del estado occidental, que le impuso prohibición de declarar entre otras medidas cautelares.

“Seguiremos en la lucha y en el trabajo por Venezuela, no nos doblegan”, dijo a su salida entre una muchedumbre que le esperaba con el grito “Libertad, Libertad”, según reportes por redes.

INFORME ONU advierte que la represión y los "colectivos" siguen intactos en Venezuela, tras captura de Maduro

Oropeza fue interceptado por funcionarios policiales cuando salía de declarar en la sede del diario local El Informador y su aprehensión fue denunciado con un video por redes por dirigentes de su partido Primero Justicia y repudiado por más opositores.

El intempestivo procedimiento policial se llevó a cabo mientras en Caracas las delegaciones de oposición y chavismo avanzaban en las conversaciones sobre libertad de expresión y garantías políticas, como parte de la agenda conjunta impulsada por EEUU con miras a resolver la crisis política con elecciones en el país.

#17Sep #Lara #JavierOropeza

Javier Oropeza salió del Palacio de Justicia del estado Lara a las 9:14 de la noche de este #17Sept. Informó que no tiene permitido brindar detalles sobre la imposición de alguna medida cautelar.



Seguidores se plantaron en la sede regional del poder… — Reporte Ya (@ReporteYa) September 18, 2026

Sigue la persecución en Venezuela

Tras conocerse la excarcelación de Oropeza, la líder de la oposición María Corina Machado se comunicó con el exalcalde vía telefónica y le su solidaridad y compromiso compartido por la liberta de Venezuela, según reportes de periodistas.

Horas antes, Machado pidió a la comunidad internacional estar alerta contra la represión sistemática por parte del régimen.

La jefa de la delegación opositora en la negociación con el chavismo, Dinorah Figuera, también denunció el caso por sus redes en el contexto de la instalación del segundo ciclo de diálogo.

“Inmediatamente denunciamos el caso, exigimos su liberación y se han comprometido en hacer todas las diligencias para su pronta liberación; estaremos atentos hasta que se cumpla”, dijo y reiteró que “todos los presos políticos deben ser liberados”.

La Misión de la ONU en un informe presentado el miércoles advirtió que la represión y los “colectivos” en Venezuela siguen intactos tras la captura de Maduro.

ALERTA INTERNACIONAL



El régimen ha secuestrado en Barquisimeto al exalcalde de Torres, Javier Oropeza. Efectivos del SEBIN lo secuestraron arbitrariamente a plena luz del día.



Javier regresó a Venezuela hace apenas dos días, tras dos años de duro exilio forzado por la… https://t.co/ulaVMUvKnZ — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 17, 2026

FUENTE: Con informción de ntn24.com; red X