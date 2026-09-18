Exparlamentario asegura que la industria petrolera de Venezuela "necesita reglas claras y confianza institucional"

Venezuela necesita abrir una nueva etapa basada en la cooperación económica internacional y la recuperación de la confianza institucional, opina jurista Tronocis.

"Los contratos petroleros no implican transmisión de propiedad sobre los hidrocarburos”, es lo primero que resalta el jurista Jesús Eduardo Troconis Heredia en conversación con Infobae ante los acuerdos sobre petróleo entre el régimen de Venezuela y la administración de los Estados Unidos .

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Afirma que el régimen jurídico venezolano de los hidrocarburos se encuentra sujeto a principios y condiciones que determinan la validez de cualquier contrato relacionado con la explotación petrolera y gasífera.

Troconis Heredia con doctorado en la Sorbona de París, ha sido profesor en las universidades venezolanas Simón Bolívar (USB) y la Central (UCV), así como en la Carlos III de Madrid. A su carrera de abogado y docente en Derecho Internacional se suma haber sido, durante quince años, diputado al Congreso de la República de Venezuela como miembro de las Comisiones de Energía y Petróleo, Política Exterior y Economía.

Afirma el doctor Jesús Troconis Heredia que el sistema venezolano descansa sobre una sólida tradición jurídica en materia de propiedad de los recursos naturales. “El contrato del petróleo en Venezuela está sometido al sistema dominial, conforme al cual el Estado conserva la propiedad del subsuelo, mientras que el particular ejerce sus derechos sobre la superficie”, explica el jurista.

Según Troconis, quien es autor del libro Energía, Política y Derecho Internacional, este modelo difiere sustancialmente del sistema de accesión aplicado históricamente en países anglosajones como Estados Unidos y el Reino Unido, donde los derechos sobre el suelo y el subsuelo se encuentran vinculados al propietario del terreno.“En los contratos de hidrocarburos, petróleo y gas, no hay transmisión de propiedad. Ese principio es fundamental para comprender el régimen jurídico venezolano”, subraya.

El juego también es político

El especialista recuerda que los acuerdos petroleros no son celebrados directamente entre Estados, sino a través de empresas del sector energético, tanto estatales como privadas. “Los Estados no establecen directamente estos contratos. Son las empresas petroleras las que participan en las negociaciones y desarrollan los proyectos de explotación”, señala en la conversación con Infobae.

En ese contexto, menciona la participación histórica de compañías internacionales como Chevron, Shell y Total, cuya experiencia técnica y capacidad financiera podrían contribuir al desarrollo del sector energético venezolano.

Troconis sostiene que cualquier anuncio relacionado con acuerdos petroleros debe analizarse desde la perspectiva del Derecho y de la legitimidad institucional. “Está clara la ausencia de legalidad y legitimidad en cualquier pacto que nazca viciado ab initio, es decir, desde su propio origen”.

A su juicio, parte de las iniciativas presentadas recientemente pueden estar influenciadas por intereses políticos y electorales. “Toda esta parafernalia alrededor del supuesto gran negocio petrolero no puede evaluarse únicamente desde la óptica económica; también hay evidentes factores políticos y electorales en juego”, sostiene.

Reconstruir a Venezuela

Más allá de las controversias coyunturales, Troconis considera que Venezuela necesita abrir una nueva etapa basada en la cooperación económica internacional y la recuperación de la confianza institucional.

En cuanto a la Operación Resolución Absoluta con la que fuerzas militares estadounidenses extrajeron de territorio venezolano a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Adela Flores de Maduro, considera Troconis que son plausibles “pero estaremos mucho más agradecidos cuando exista una relación legal, permanente y estable que permita atraer inversión para reconstruir el país”.

El jurista insiste en que la reconstrucción nacional requiere no solo recursos financieros, sino también transferencia tecnológica, por ello dice en la conversación con Infobae lo indispensable que es para la reconstrucción de Venezuela “la participación de las empresas petroleras norteamericanas, tanto en materia de inversión como de transferencia de tecnología”.

Añade que la recuperación del sector energético podría convertirse en un motor para la modernización del resto de la economía. “Venezuela necesita capital, conocimiento técnico y seguridad jurídica para volver a ser un actor relevante en la industria petrolera internacional”, señala.

El diferendo con Guyana

El jurista también destaca la relevancia estratégica de la relación bilateral en asuntos geopolíticos de gran importancia para Venezuela. Entre ellos menciona la controversia territorial con Guyana, especialmente en lo relacionado con el Esequibo y la delimitación de espacios marítimos ricos en recursos energéticos.

En este escenario, le dice a Infobae, que es relevante la cooperación internacional y la participación de empresas con experiencia técnica porque podrían favorecer soluciones que beneficien a todas las partes involucradas.

Troconis recuerda que Venezuela y Estados Unidos han mantenido históricamente relaciones de cooperación en distintos momentos del siglo XX. Por ello, plantea la necesidad de renovar esos vínculos sobre la base del respeto institucional, la defensa de la democracia y la promoción del desarrollo económico.

“Nadie con sentido común debería desaprovechar una oportunidad que combine desarrollo económico, inversión y estabilidad regional”, afirma.

Necesitamos elecciones libres

El doctor Troconis considera que la recuperación económica será imposible sin una transformación institucional profunda. “No es posible construir una relación sólida sobre bases distintas a la legalidad y la legitimidad”, enfatiza.

Por ello, propone avanzar hacia un sistema que garantice procesos electorales transparentes y una justicia independiente. “Necesitamos elecciones libres, un organismo electoral confiable y un Tribunal Supremo de Justicia valiente, independiente y respetuoso de la ley”, declara.

Asimismo, sostiene que es indispensable recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. “El venezolano debe volver a creer que sus derechos existen y que pueden ser ejercidos y protegidos efectivamente”, señala.

Para el jurista la democracia venezolana también requiere una profunda revisión de su sistema de organizaciones políticas. “La confianza en los partidos políticos es un elemento esencial para la estabilidad democrática”, afirma.

Troconis recuerda que las democracias más consolidadas han logrado construir instituciones sólidas gracias a la fortaleza de sus organizaciones políticas y por ello sostiene que “la reconstrucción de Venezuela exige instituciones fuertes, partidos responsables y ciudadanos comprometidos con la democracia como forma de vida y no únicamente como sistema político”, concluye.

FUENTE: Tomado de Infobae.com