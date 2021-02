El miércoles 3 de febrero, el recién electo presidente de EEUU, Joe Biden ofreció un importante respaldo a Guaidó, al reconocerlo como presidente interino y ratificar su señalamiento de que Nicolás Maduro es un dictador, posición de vital importancia para la lograr la democracia en Venezuela.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Juan Guaidó pierda parte del apoyo que le han ofrecido más de 60 países de todos los Continentes, el abogado y experto en temas internacionales Adolfo Salgueiro explica que la política internacional, desde hace varias décadas, se rige por la "realpolitik" que significa pragmatismo. (Realpolitik: palabra alemana empleada para denominar el comportamiento de un Estado que utiliza los medios a su alcance para aumentar su poder).

“Todo el mundo está mientras puede hacer coincidir los principios con los intereses, pero cuando los intereses colinden con los principios, se privilegian los intereses", argumenta Salgueiro.

El académico ofrece el ejemplo de lo que ha ocurrido con la agrupación empresarial Fedecámaras, que fue relegada por el chavismo-madurismo durante 20 años, luego de mantener una posición firme en 2002 cuando llevó a su máximo líder a asumir la presidencia momentánea durante los hechos ocurridos en abril de ese año. Ahora, junto a Consecomercio, se ha sentado a dialogar con los designados por Maduro. "Están buscando acercarse. Y no es que ahora Fedecámaras cree que el gobierno es democrático. No, no lo cree. Fedecámaras cree que tiene que salvar a sus empresas".

Explica que lo mismo ocurre a nivel internacional, dando el ejemplo de que, durante su gobierno, Mariano Rajoy siempre fue propenso de apoyar a la oposición democrática, hasta que Hugo Chávez le ofreció un contrato para construir 4 o 5 fragatas en el Astilleros Navantia en Cádiz, el cual iba a costar 1.200 millones de dólares. “Los principios están bien, pero el beneficio que iba a obtener para España la construcción de estas cuatro fragatas, con la cantidad de empleo que iban a generar por largo tiempo, tiene gran relevancia”.

Asegura Salgueiro que se pueden esperar mayores deserciones en el campo internacional en cuanto a dejar de apoyar a Guiadó, porque puede haber otros intereses.

“Un ejemplo notable es España. Los españoles dicen que están a favor de la democracia en Venezuela, pero no quieren hacer nada fuerte porque en Venezuela hay muchas empresas españolas que podrían sufrir más de lo que están sufriendo si el régimen se enfila contra ellas. Lo mismo el caso de Francia, que su embajador está a favor de la democracia y es tan activo que parece un militante de la Coordinadora Democrática mostrando ser una gran persona, pero en Venezuela hay una empresa que se llama Total que no quieren que se afecte”.

Falta de unidad

Para Salgueiro esta pérdida de apoyo internacional se deriva de la división que existe dentro de la oposición. “La falta de unidad existe dentro de la propia Voluntad Popular (VP). Dentro del G4 (conformado por los cuatro partidos con mayor votación en las elecciones de 2015 como son Acción Democrática, Primero Justicia un Nuevo Tiempo y VP) y en la sociedad civil en general. Estimo que dentro de VP hay agendas paralelas. Además, en el grupo de mayor relevancia política en el G4, las fisuras son cada vez mayores”.

Por otra parte, hay que tomar en cuenta que la sociedad civil, donde no solo están las ONG`s sino también las agrupaciones empresariales que están actuando en consecuencia, como señaló anteriormente, para proteger sus empresas.

“Además el Grupo Internacional de Contacto en su comunicado del martes dice, unas diez veces, que la condición para poder salir adelante y para mantener el apoyo es la unidad. ¿Por qué lo dicen tantas veces?, porque no hay unidad. Y al no haber unidad, no hay fuerza. Y si no hay fuerza no vamos a salir del problema nunca”, precisa el analista.

Resalta que el gobierno interino se apoyaba en gran medida en la presión internacional ejercida principalmente, por el gobierno de Donald Trump, que llevó adelante acciones concretas que le causaron inconvenientes al régimen.

"Era un apoyo concreto con medidas. Luego está el apoyo verbal que es el de la Unión Europea, pero ninguno quiere dejar de hacer negocios. Eso representaba el mayor aval para Guaidó. Y eso se está perdiendo por diversas razones. El grupo internacional de Contacto ya lo está diciendo. Además, el Euro Parlamento sí votó un apoyo a Guaidó pero hubo 170 abstenciones y 120 votos en contra, aunque también es cierto que hubo 350 votos a favor. Toda la izquierda europea y los verdes votaron para que no se le reconozca la condición de Jefe de Estado y gobierno interino".

El académico destaca que en América Latina el Grupo de Lima se jugaba mucho por Guaidó pero han habido cambios y posiblemente haya más.

"En el Grupo de Lima estaba Argentina que hasta que estuvo Macri era favorable a Guaidó ahora está en contra. Mientras estuvo la presidenta interina en Bolivia, ese país estaba a favor de Guaidó, ahora el presidente Luis Arced no lo está. En Ecuador hay una elección el domingo y es probable que se pierda. República Dominicana ya está en contra y Panamá está indeciso".

Recalca que "esta situación se potencia unas con otras. Unos se van del apoyo porque Guaidó porque consideran que está perdiendo popularidad. Y Guaidó estaría perdiendo popularidad porque esos están dejando el apoyo. Es un círculo vicioso desfavorable".