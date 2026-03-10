María Corina Machado: el estado Bolívar es la demostración del fracaso del socialismo chavista

MIAMI .- María Corina Machado , líder venezolana y Nobel de la Paz 2025, afirmó que el estado Bolívar, territorio de la minería ilegal en el sur de Venezuela, es la demostración “de la devastación y el fracaso del socialismo chavista”, tras reconocer el esfuerzo de los trabajadores de las empresas básicas de Guayana.

Aseguró que “muy pronto” estará en esa región donde líderes sindicales esperan su llegada para acompañarla en “su trabajo pacífico por la libertad y la democracia”, según el mensaje en su cuenta de X que ratifica su anunciado regreso al país.

La líder política aprovechó la ocasión para condenar la minería ilegal con la acción de grupos criminales bajo la protección del régimen chavista, que ha causado daños en poblaciones indígenas y el medio ambiente durante años.

Devastación por minería ilegal

“Nuestras selvas y ríos devastados con la explotación minera criminal, comunidades enteras acabadas, las empresas envueltas en chatarra, la gente pasando hambre…”, afirmó.

El mensaje de Machado, que coincide con el avance de un proyecto de reforma de la Ley de Minería en el parlamento en el marco de las negociaciones del oro venezolano con EEUU, también fue dirigido a resaltar su liderazgo frente a una consulta popular convocada por la jefe encargada del régimen Delcy Rodríguez, en una expresión de notoria campaña electoral.

“La respuesta de la gente otra vez fue contundente: solos, se quedaron solos. Nadie los escucha ni les hace caso y ahora ya casi nadie les teme. Aunque sigan espiando y amenazando a empleados públicos”, señaló en referencia a su eventual rival ante posibles elecciones.

Rodríguez convocó el domingo su primera consulta popular en localidades del país para votar por "proyectos" de desarrollo.

Alguien se enteró de que ayer el régimen convocó a una supuesta "consulta comunal"???

La respuesta de la gente OTRA VEZ fue CONTUNDENTE: SOLOS, se quedaron SOLOS.



NADIE los escucha ni les hace caso y ahora ya casi NADIE les teme. Aunque sigan espiando y amenazando a los… pic.twitter.com/HcegBEia0x — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 9, 2026

María Corina Machado a Chile

Machado difundió sus mensajes en la antesala de su llegada a Chile, prevista para este jueves 12 de marzo, donde asistirá a los actos de transmisión de mando presidencial del electo José Antonio Kast, en medio de una apretada agenda, según informó su cuenta oficial Vocería Oficial de Venezuela.

Posteriormente, Machado recibirá las llaves de la ciudad de Santiago, un reconocimiento a su trabajo por la democracia que es otorgado por el alcalde Mario Desbordes, según reportes.

El viaje a Chile ha sido anunciado luego de su reunión secreta con el presidente de EEUU, Donald Trump, la cual trascendió el domingo pasado pero sobre la cual no ha habido detalles.

| Agenda de la líder venezolana María Corina Machado (@MariaCorinaYA) en Chile. pic.twitter.com/NTPEeaChd8 — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) March 9, 2026

FUENTE: Con información red x María Corina Machado/Vocería Oficial de Venezuela, agencias