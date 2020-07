Vicente Díaz afirma que el régimen busca dispersar el voto opositor

El exrector principal del Poder Electoral venezolano dijo que de cara a los comicios legislativos es muy importante que se aclare la participación de los partidos políticos y de los electores, "porque si los partidos no participan, los electores no tienen elección y si los partidos políticos no motivan a los electores entonces es como si no participaran".

Díaz se mostró a favor de que la oposición acuda a los comicios, pues considera que con las elecciones es que ha logrado tener fuerza.

"Las elecciones permiten activar la maquinaria electoral, el contacto con la gente, presentar ofertas electorales, estimular el voto protesta y va en línea con la cultura nacional, que es de alta participación política", dijo.

Este martes, las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral anunciaron que las elecciones del Parlamento en Venezuela, único poder en manos de la oposición, se realizarán en diciembre próximo, aunque no precisaron una fecha. También anunciaron nuevas normas que contemplan un aumento del número de curules.

"Debatimos y construimos en forma unánime las normas especiales que regirán las elecciones parlamentarias de este diciembre", expresó en una declaración transmitida por la televisión estatal la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, quien informó que los escaños de la unicameral Asamblea Nacional subirán de 167 a 277.

Los principales partidos políticos de la oposición boicotearán las votaciones, que califican de "farsa", al rechazar la designación por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la directiva del CNE encabezada por Alfonzo, el pasado 12 de junio.

La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, manifestó que la convocatoria que está ejecutando la dictadura de Maduro debe denominarse como fraude electoral, reseñó el Centro de Comunicación Nacional, portal web de la Presidencia Encargada de Venezuela.

“Voy a reiterar lo siguiente: Ese NO es un TSJ, lo que designaron NO es un CNE y lo que convocan NO son elecciones”, acotó la diputada Solórzano en un mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter.

De igual formal, la parlamentaria calificó como ilegítimo dicho proceso. “Es un fraude electoral. Llamemos las cosas por su nombre”.