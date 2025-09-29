Violaciones y prostitución forzada, ONU revela la realidad de ias presas políticas venezolanas

Ciudadanos dentro y fuera de Venezuela, exigen a la dictadura la liberación de los presos políticos

El nuevo informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela , presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, detalla la intensificación de la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro hacia la población.

El informe, reseñado por el portal web ABC , revela patrones de violencia sexual, de género y torturas sufridas por presos políticos, incluyendo abusos como puñetazos, golpes con objetos, descargas eléctricas, asfixia, inmersión en agua fría y privación de sueño.

La misión, liderada por Marta Valiñas, documenta testimonios de 19 casos de violencia sexual y prostitución forzada, afectando a una mujer y cinco adolescentes entre 15 y 17 años.

La presentación del informe fue realizada por Marta Valiñas, jefa de la Misión, quien denunció abusos cometidos por carceleros, incluyendo agresiones físicas, descargas eléctricas, asfixia, inmersión en agua fría y privación de sueño.

Se menciona el caso de una mujer detenida en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que fue testigo de un acto sexual contra otra detenida y reveló que los sargentos exigían relaciones sexuales a cambio de llamadas telefónicas, una práctica también señalada por un informe de la ONU.

Además, en otro centro, mujeres privadas de libertad tras las protestas de 2024 fueron víctimas de violencia sexual reiterada por parte de las autoridades, quienes incluso compartían "listas de precios" por los servicios sexuales de las internas, lo que podría constituir prostitución forzada.

El informe también resalta el caso de dos mujeres embarazadas detenidas: a una se le negó control prenatal y ecosonografía a pesar de su embarazo de alto riesgo, y a otra, funcionarias de la Guardia Nacional le prohibieron amamantar a su bebé, exigiéndole favores a cambio.

Además, se mencionan requisas en cárceles y comisarías que incluyeron desnudez forzada, contacto físico e inspecciones vaginales. El informe también señala que los maltratos afectaron principalmente a mujeres jóvenes y niñas, a quienes se les obligó a mostrar sus genitales para poder recibir visitas familiares.

FUENTE: Redacción