lunes 29  de  septiembre 2025
HORROR

Violaciones y prostitución forzada, ONU revela la realidad de ias presas políticas venezolanas

Los maltratos afectaron principalmente a mujeres jóvenes y niñas, a quienes se les obligó a mostrar sus genitales para poder recibir visitas familiares

Ciudadanos dentro y fuera de Venezuela, exigen a la dictadura la liberación de los presos políticos&nbsp;

Ciudadanos dentro y fuera de Venezuela, exigen a la dictadura la liberación de los presos políticos 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El nuevo informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, detalla la intensificación de la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro hacia la población.

El informe, reseñado por el portal web ABC, revela patrones de violencia sexual, de género y torturas sufridas por presos políticos, incluyendo abusos como puñetazos, golpes con objetos, descargas eléctricas, asfixia, inmersión en agua fría y privación de sueño.

Lee además
Venamérica
OPINIÓN

Análisis geopolítico de tensiones globales y el rol pivotal de Venezuela
Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

La misión, liderada por Marta Valiñas, documenta testimonios de 19 casos de violencia sexual y prostitución forzada, afectando a una mujer y cinco adolescentes entre 15 y 17 años.

La presentación del informe fue realizada por Marta Valiñas, jefa de la Misión, quien denunció abusos cometidos por carceleros, incluyendo agresiones físicas, descargas eléctricas, asfixia, inmersión en agua fría y privación de sueño.

Se menciona el caso de una mujer detenida en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que fue testigo de un acto sexual contra otra detenida y reveló que los sargentos exigían relaciones sexuales a cambio de llamadas telefónicas, una práctica también señalada por un informe de la ONU.

Además, en otro centro, mujeres privadas de libertad tras las protestas de 2024 fueron víctimas de violencia sexual reiterada por parte de las autoridades, quienes incluso compartían "listas de precios" por los servicios sexuales de las internas, lo que podría constituir prostitución forzada.

El informe también resalta el caso de dos mujeres embarazadas detenidas: a una se le negó control prenatal y ecosonografía a pesar de su embarazo de alto riesgo, y a otra, funcionarias de la Guardia Nacional le prohibieron amamantar a su bebé, exigiéndole favores a cambio.

Además, se mencionan requisas en cárceles y comisarías que incluyeron desnudez forzada, contacto físico e inspecciones vaginales. El informe también señala que los maltratos afectaron principalmente a mujeres jóvenes y niñas, a quienes se les obligó a mostrar sus genitales para poder recibir visitas familiares.

FUENTE: Redacción

Temas
Te puede interesar

Jorge Tuto Quiroga vaticina un cambio en Venezuela como ocurre en Bolivia

Reglas del Seguro Social para deportados y familiares

La UE renueva las sanciones contra Nicaragua por la espiral represiva de Ortega

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Congreso de la Florida.
NOVEDAD LEGISLATIVA

Entran en vigor una treintena de nuevas leyes en Florida

Policía de Grand Blanc, Michigan. video
SUCESOS

Tiroteo en iglesia de Michigan deja un muerto y varios heridos

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda transita por Bahamas

Sede del ayuntamiento de Miami.
POLÍTICA

Elecciones en Miami, 13 candidatos compiten por la alcaldía en una reñida contienda

Adam Bravo y su hijo Nathan.
SUCESOS

Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade

Te puede interesar

Congreso de la Florida.
NOVEDAD LEGISLATIVA

Entran en vigor una treintena de nuevas leyes en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Adam Bravo y su hijo Nathan.
SUCESOS

Padre e hijo mueren tras violento accidente de tránsito en Miami-Dade

Informe lunes 29 de septiembre de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda transita por Bahamas

Bad Bunny asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. video
MÚSICA

Bad Bunny se apodera del medio tiempo del Super Bowl 2026

Sede del ayuntamiento de Miami.
POLÍTICA

Elecciones en Miami, 13 candidatos compiten por la alcaldía en una reñida contienda