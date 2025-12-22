Viuda de Miguel Uribe apunta al narcotráfico y a sectores políticos como autores intelectuales de su asesinato

BOGOTÁ.- María Claudia Tarazona , viuda del exsenador y exprecandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay , asesinado el 11 de agosto de 2025 en un ataque sicarial en el occidente de Bogotá, aseguró que detrás del magnicidio existen intereses ligados al narcotráfico y a sectores políticos que se sentían amenazados por la candidatura de su esposo.

En declaraciones concedidas a la revista Semana, Tarazona sostuvo que, aunque la investigación continúa abierta, hay elementos claros que permiten identificar a posibles autores intelectuales. “ Miguel estaba incomodando. ¿A quién? Al narcotráfico , porque él decía que desde el 7 de agosto se acababa ese flagelo en Colombia. ¿A quién más? A los que están bajo la impunidad”, afirmó.

Según explicó, Uribe Turbay había planteado una política frontal contra las drogas y contra los grupos criminales, lo que lo convirtió en un obstáculo para intereses ilegales profundamente arraigados.

Componente político al sicariato de Miguel Uribe

La viuda del dirigente del Centro Democrático también señaló un componente político en el crimen. “Todos aquellos que se veían amenazados por la candidatura de Miguel pueden ser los posibles autores intelectuales. No era garantía para los delincuentes ni para los grupos al margen de la ley, y mucho menos para los narcotraficantes”, expresó al medio colombiano.

Tarazona destacó los avances logrados por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, al señalar que en menos de seis meses “prácticamente todos los autores materiales” del crimen han sido capturados. “Han hecho un trabajo extraordinario”, afirmó, al tiempo que manifestó su confianza en que se logre identificar y judicializar a los responsables intelectuales del atentado.

No obstante, fue crítica con la actuación del presidente Gustavo Petro, a quien acusó de interferir en el proceso investigativo. “Tenemos un presidente que continuamente está desviando la atención y la investigación, y eso ha dificultado la tarea de la Fiscalía”, sostuvo. Calificó esa conducta como “profundamente irresponsable” e irrespetuosa con la memoria de su esposo y con su familia.

Finalmente, Tarazona expresó su deseo de que su hijo, Alejandro, no tenga que crecer con la incertidumbre sobre quién ordenó el asesinato de su padre. “Esa carga no debería recaer sobre él. Es una responsabilidad del Estado esclarecer este crimen”, concluyó, reiterando su confianza en la Fiscalía y en que la verdad completa salga a la luz.

FUENTE: Con información de Semana