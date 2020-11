Voluntad Popular denuncia el colapso del sector salud

LEA TAMBIÉN: Canciller de Irán inicia visita a Caracas

“El motivo de nuestra protesta es porque ya no se soporta la situación crítica del sector salud, con sueldos precarios que no alcanzan para cubrir nuestras necesidades básicas. Hoy en día los trabajadores de la salud estamos en situación de hambruna a la que este régimen nos ha llevado. Nuestra misión es preservar vidas, pero ahora es la nuestra la que está en peligro”, reclamó.

A juicio de Rivera, el régimen de Maduro no ha sabido hacer frente a la pandemia del virus de la COVID-19. Denunció ocultamiento de cifras de contagios y escasez de pruebas PCR.

Venezuela-Colapso Sanitario-AP.jpg Un trabajador de salud le toma una muestra de sangre para una prueba rápida de COVID-19 a un hombre que trabaja vendiendo galletas en el mercado de alimentos de Coche en Caracas, Venezuela, el martes 23 de junio de 2020. AP/Ariana Cubillos

“No se cuenta con los suficientes equipos sanitarios para combatir el COVID-19 y los voceros del régimen no se ocupan de nuestro personal médico. Tampoco tenemos suficientes recursos humanos para atender a los pacientes las 24 horas. Levantamos nuestra voz de protesta porque ya estamos cansados. El sector salud está en terapia intensiva porque no hay medicamentos ni insumos. No nos vamos a callar, por el contrario, hoy estamos más unidos todos los gremios porque la situación ya no se soporta”, manifestó Rivera.

Por su parte, el profesor Antonio Terán, Coordinador de VP Gremios Caracas, aseguró que desde ambos sectores -salud y educación- exigen un cambio político que lleve a un cambio económico y que permita obtener un sueldo digno para cubrir las necesidades básicas, como lo establece el artículo 90 de la Constitución de Venezuela.

“El hambre y la miseria es culpa de la corrupción es culpa de Maduro. Fuera Maduro. Esa fue una de las consignas pues con hambre y miseria no hay educación”, reprochó Terán.

La coalición sindical denunció el colapso de las instituciones educativas de todo el país y aseguran que es imposible regresar a las aulas en medio de una pandemia global.

Los gremios respaldan la Consulta planteada por el Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y los partidos democráticos que suscribieron el Pacto Unitario por la Libertad. Además, informaron que en los próximos días los distintos sectores políticos, económicos y sociales que hacen vida en Venezuela sostendrán reuniones para organizarse y convocar nuevas protestas que generen la presión necesaria para lograr el quiebre de la dictadura.