Día Mundial contra el Cáncer de Colon, la prevención es la mejor herramienta para combatirlo

Este 31 de marzo, la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Colon sitúa la prevención en el centro del debate sanitario. La cifra de supervivencia, que alcanza el 90% cuando el tumor se detecta en estadios iniciales, funciona como el principal argumento para incentivar la participación en los programas de cribado.

En un escenario donde este cáncer se consolida como el de mayor incidencia en España, la información y la acción temprana se presentan como las herramientas más efectivas frente a la enfermedad. Las proyecciones para el presente año sitúan el impacto de esta patología en más de 44.000 nuevos diagnósticos a nivel nacional, reseña el portal web Sinc

La distribución de la enfermedad muestra una mayor prevalencia en el colon, con unos 30.000 casos previstos, frente a los 14.000 localizados en el recto. Estas estadísticas posicionan al cáncer colorrectal por delante de otros tumores con alta visibilidad, como el de próstata, mama o pulmón, cuando se analizan los datos conjuntos de hombres y mujeres.

A pesar de estas cifras, los especialistas de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) destacan que el cáncer de colon es uno de los pocos que se puede prevenir o detectar incluso antes de que existan síntomas. La clave reside en la naturaleza de su desarrollo: la mayoría de estos tumores surgen a partir de pólipos adenomatosos, lesiones inicialmente benignas que tardan años en transformarse en malignas.

El cribado: un procedimiento sencillo con impacto real

El método de cribado más extendido es el test de sangre oculta en heces (TSOH). Se trata de una prueba no invasiva que identifica trazas de sangre no visibles a simple vista. Si el resultado es positivo, se procede a realizar una colonoscopia para determinar el origen del sangrado. Este proceso permite dos escenarios fundamentales para la salud pública: localizar y extirpar pólipos antes de que se vuelvan cancerosos o detectar el cáncer en fases donde los tratamientos son menos agresivos y las tasas de curación son máximas.

Factores de riesgo y estilo de vida

Aunque el factor de edad es determinante (el riesgo aumenta significativamente a partir de los 50 años), el estilo de vida juega un papel relevante en la prevención. Los expertos señalan que el sedentarismo, el consumo de tabaco y alcohol, así como las dietas ricas en carnes procesadas y bajas en fibra, son elementos que incrementan la probabilidad de desarrollar la patología.

La comunidad médica insiste en que, más allá de los hábitos saludables, ninguna medida es tan eficaz como acudir a las citas de cribado propuestas por los sistemas de salud regionales. La meta es superar las barreras del miedo o la desinformación para lograr que la detección en fase inicial sea la norma y no la excepción en el sistema sanitario español.

FUENTE: Con información de Sinc