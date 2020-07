Vuelven a intimidar en Cuba a esposo de enferma con cáncer que espera por visa

“Están tomando represalias porque el caso de mi esposa tiene molestos a los altos directivos del Ministerio de Salud, que no quieren que viajemos a Estados Unidos porque sería reconocer una derrota”, explicó el cubano, a quien la Seguridad del Estado ya habría amenazado una primera vez por intermedio de una persona que lo ayuda en el trámite de los pasaportes de la pareja.

Agregó que “me quieren callar la boca por denunciar, pero yo les dije que mientras yo viera lo mal hecho, no me callaría, y según el Ministerio de salud no es de su interés que mi esposa viaje, más bien fuera un beneficio que ella muriera”.

Según Milián, la presunta “funcionaria del Ministerio de Salud” le pidió su carnet de identidad “para meterme la multa”.

En reacción a la “amenaza”, el joven le dijo que “ella no era nadie para imponerme una multa”, ante lo que la mujer habría respondido “que buscaría la autoridad que sí lo haría”.

Algunos opositores y activistas por los derechos humanos han denunciado en sus redes sociales que la dictadura castrista estaría utilizando la aplicación de multas por no uso de mascarilla durante la pandemia, como una nueva forma de reprimir a la población.

Milián anotó que este nuevo episodio “es una represalia” debido a que la autoridad de Salud del régimen “no quiere liberar a mi esposa”, como un “obstáculo” para entorpecer el trámite de los pasaportes.

El mes pasado, un agente de la Seguridad del Estado, identificado como ‘Yoandi’, profirió amenazas contra “una muchacha” que está ayudando a Milián en el trámite de esos documentos de viaje.

Acorde con su relato, el oficial del cuerpo represivo la habría amenazado con “llevarla prisión” y quitarle “sus cuatro hijos pequeños” si continuaba colaborando en esa gestión.

La persona que lo asiste en ese trámite le habría indicado al oficial que Díaz Martínez “puede morir” si no viaja y su respuesta habría sido: “Eso es cuestión de ella, ya bastante han jodido con esto [haber hecho público el pedido de ayuda y denunciar negligencia médica]".

Claudia Díaz Martínez es paciente de cáncer de mama. El caso se hizo más notorio gracias a la denuncia de su esposo en el sentido de que un médico le habría prescrito el uso de “miel de abeja y agua con sal”, ante la supuesta falta de antibióticos.

Según Milián, el médico está identificado como Pavel Reyes, “hijo de un embajador de Cuba” que realiza “operaciones en España y Colombia”.

“Ese es un médico que le aporta dinero a este país, por lo cual es intocable. Las leyes sucias de este país lo amparan y es hijo de papá. Este médico acabó con la vida de mi esposa”, declaró.

La campaña humanitaria que ha contado con el respaldo de DIARIO LAS AMÉRICAS es impulsada por el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart, el doctor Alfredo Melgar, el abogado Willy Allen y una reconocida organización que lucha contra el cáncer en Miami y el sur de la Florida.