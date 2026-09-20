Bachelet retira su candidatura para dirigir la ONU tras caída en sondeos

NUEVA YORK.- La expresidenta chilena y ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció este sábado el retiro definitivo de su candidatura para presidir la Organización de las Naciones Unidas, ONU.

La decisión se produjo tras una drástica caída en los sondeos informales del Consejo de Seguridad, donde su postulación perdió viabilidad diplomática.

“Hoy anuncio que he decidido no continuar con mi candidatura a Secretario General de la ONU”, manifestó la exmandataria a través de un video difundido en sus redes sociales, reconociendo que los resultados de las consultas preliminares marcaron el fin de su aspiración.

"Estoy convencida de que el liderazgo no es solo saber cuándo avanzar. Es también saber cuándo desistir para que el proceso siga su curso. Los resultados de los straw poll del Consejo de Seguridad me indican que ese momento ha llegado", añadió.

Una caída diplomática acelerada

La postulación de Bachelet, anunciada en septiembre de 2025 durante la 80ª Asamblea General de la ONU, sufrió un continuo desgaste en los últimos meses. Mientras en julio ocupaba el cuarto lugar entre ocho aspirantes, en la consulta informal del viernes descendió al séptimo puesto.

En la tercera votación preliminar, la exjefa de Estado sufrió una severa derrota al cosechar apenas un voto a favor, 11 en contra y tres abstenciones. A este escenario se sumó el retiro del respaldo oficial por parte del actual mandatario chileno, José Antonio Kast, en marzo de 2026, así como los apoyos residuales que agradeció formalmente en su despedida a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum.