jueves 16  de  octubre 2025
SALUD

77% de pacientes con cáncer de mama afirma que el miedo a la recaída es uno de sus mayores temores

El miedo debe ser validado y que la mejor estrategia para afrontarlo es la información

PIXABAY

El 77 por ciento de pacientes con cáncer de mama afirma que el miedo a la recaída es uno de los temores que ha experimentado con mayor intensidad, según informó la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) a partir de los resultados de una encuesta.

La entidad recopiló las respuestas de 542 mujeres de las 49 asociaciones que forman FECMA, en el marco de la campaña 'Sin miedo al miedo', orientada a visibilizar los temores que sienten las mujeres con cáncer de mama en las distintas fases de la enfermedad.

AVANCES

ALTRUISMO

Según el sondeo, un 63 por ciento de pacientes asegura no haber recibido suficiente información sobre cómo se trataría una posible recaída. El 12 por ciento señala que sí fue debidamente informada y el 24 por ciento dice que solo parcialmente.

De este modo, el sondeo pone de relieve los desafíos en comunicación. De hecho, el 42 por ciento afirma que expresó a su oncólogo su temor a una recaía, pero sin profundizar, mientras que el 26 por ciento no se sentía cómoda hablando de ello; el 18 por ciento no lo consideró necesario y un 12 por ciento lo habló abiertamente.

La recaída, un miedo latente

A partir de los resultados, FECMA organizó una serie de 'webinars' con especialistas que se centrarán en las temáticas de mayor interés para las pacientes. El primero de ellos, sobre el miedo a la recaída, mayoritario entre las afectadas, ya se ha celebrado con el fin de explicar cómo abordarlo.

En el encuentro virtual, moderado por la miembro de FECMA Catiana Martínez, han participado la oncóloga médica del Hospital Universitario de Navarra y miembro de la junta directiva de SEOM Susana de la Cruz; la miembro de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital Clínico Universitario-INCLIVA y vocal de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica Cristina Tébar.

Las expertas han comentado los datos de la encuesta y han enfatizado la necesidad de generar confianza y asegurar una comunicación progresiva entre el equipo médico y la paciente, con el fin de que la paciente pueda hacer las preguntas pertinentes para conocer si realmente hay motivos para tener ese miedo o si el riesgo es bajo, ya que, en el caso de tumores localizados, la no recaída es más habitual que la recaída, que ocurre en un 20-30 por ciento de los casos.

Las ponentes también han apuntado al papel clave de la enfermería y la psicooncología y a los avances en los tratamientos para abordar tanto el cáncer inicial como las recaídas. Asimismo, han recordado que el miedo debe ser validado y que la mejor estrategia para afrontarlo es la información, la confianza en el equipo médico y la adopción de hábitos de vida saludables, ya que estos disminuyen la ansiedad, mejoran la tolerancia a efectos adversos y aumentan el bienestar físico y emocional.

'Sin miedo al miedo', que se desarrollará a lo largo de los próximos seis meses, cuenta con el apoyo institucional de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), y de los grupos cooperativos de investigación en cáncer de mama GEICAM y SOLTI, así como con la colaboración de la Alianza Daiichi Sankyo-AstraZeneca, Lilly, Novartis, Pfizer y Roche.

FUENTE: Con información de EUROPA PRESS

