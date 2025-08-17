domingo 17  de  agosto 2025
Artrosis de rodilla y degeneración del cartílago, una dolencia que puede tratarse paso a paso

La enfermedad que causa discapacidad en personas adultas se alivia, sin medicamento ni operaciones, con posicionar bien los pies al andar, según estudio en EEUU

La rodilla, articulación que puede presentar artrosis dolorosa.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Casi una cuarta parte de las personas adultas padecen artrosis dolorosa, una enfermedad incurable y causante de incapacidad, que en la rodilla causa el desgaste del cartílago que amortigua la articulación, dificultando así la movilidad.

Aunque no hay forma de revertir este daño, sino aliviarlo a través de medicamentos y de operaciones, un estudio de investigadores de NYU Langone Health, la Universidad de Utah y la Universidad de Stanford, de EEUU, estableció un nuevo tratamiento: ajustar sutilmente el ángulo del pie al caminar puede ser una opción no invasiva para tratar la enfermedad.

Los científicos trataron de explicar si cambiar la forma en que los pacientes con artrosis de rodilla posicionaban sus pies al caminar podía reducir la tensión en la articulación durante el movimiento, causante del dolor, y al mismo tiempo retrasar el deterioro del cartílago, y determinaron que sí.

Además, también se puede ralentizar la progresión de la artrosis, según el estudio que fue publicado en la revista especializada The Lancet Rheumatology.

Estudio inédito

El estudio es el primero en demostrar que adaptar el ángulo del pie de cada paciente a su patrón de marcha único puede aliviar los síntomas de la enfermedad a largo plazo y puede retardar el deterioro del cartílago, afirma el reporte.

En la investigación, los médicos especialistas reunieron a 68 hombres y mujeres con artrosis de rodilla leve a moderada, y luego utilizaron exploraciones de resonancia magnética avanzadas para controlar qué tan bien funcionaba y poner a prueba su proyecto médico.

Los pacientes que fueron entrenados para inclinar los pies ligeramente hacia adentro o hacia afuera respecto a su alineación natural experimentaron una degeneración del cartílago más lenta en la parte interna de la rodilla, en comparación con aquellos que fueron orientados para caminar con mayor frecuencia sin cambiar la posición del pie.

Rodilla con menos dolor

"Aunque nuestros resultados deberán confirmarse en estudios futuros, plantean la posibilidad de que el nuevo tratamiento no invasivo pueda ayudar a retrasar la cirugía", señala la médico Valentina Mazzoli, coautora del estudio y profesor asistente en el Departamento de Radiología de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

Los hallazgos también revelaron que quienes ajustaron el ángulo del pie redujeron su dolor en 2,5 puntos en una escala de 10, un efecto equivalente al de los analgésicos de venta libre. En cambio, quienes no modificaron su marcha redujeron su dolor en poco más de un punto.

Destacó que la técnica tiene una gran ventaja sobre los analgésicos que no tratan la enfermedad subyacente y pueden causar daño hepático y renal, así como úlceras estomacales y otros efectos secundarios, si se toman por períodos prolongados.

"En conjunto, nuestros hallazgos sugieren que ayudar a los pacientes a encontrar el mejor ángulo del pie para reducir la tensión en las rodillas puede ofrecer una manera fácil y bastante económica de abordar la osteoartritis en etapa temprana", agregó.

También resaltó la importancia de un tratamiento personificado en cada paciente, al dar más detalles de la investigación.

"Estos resultados resaltan la importancia de personalizar el tratamiento en lugar de adoptar un enfoque único para la osteoartritis. Los recientes avances en la detección del movimiento de diferentes partes del cuerpo mediante inteligencia artificial podrían facilitarla y agilizarla como nunca antes", afirma Mazzoli.

FUENTE: Con información de InfoSalud EuropaPress

