Phil Collins continúa en recuperación tras cirugía de rodilla

El cantante británico Phil Collins se presenta en el escenario durante la gira "The Last Domino" de la banda de rock británica Genesis en el estadio Paris La Defense, en Nanterre, noreste de Francia, el 16 de marzo de 2022.

TMZ y la revista People también confirmaron que el músico de 73 años no padece ninguna enfermedad terminal. "No se encuentra ni siquiera cerca de morir", dijo el representante.

Recientemente, el cantante compartió en Instagram una nostálgica fotografía de Martin Goddard tomada en 1984. "Phil fotografiado en su antiguo estudio en casa en The Old Croft, Surrey en 1984 - grabando 'No Jacket Required'", reza el texto que acompaña la publicación.

Salud

Los rumores sobre la salud del intérprete de In The Air Toninght se desataron luego de que en febrero dijera en una entrevista, que concedió a la revista MOJO, que se había alejado de la música debido a problemas médicos.

"Sigo pensando que debería bajar al estudio a ver qué pasa. Pero ya no tengo ganas. La cosa es que he estado enfermo. Muy enfermo, quiero decir", comentó.

Fue en 2022, cuando Collins se alejó de la batería. Y en 2024, en el documental Phil Collins: Drummer First abordó que padece problemas físicos que no le permiten volver a tocar el instrumento que lo ha hecho feliz desde que tenía cinco años.

"Todavía lo estoy asimilando. He pasado toda mi vida tocando la batería. De repente, no poder hacerlo es un shock", comentó.

El miembro de la banda Génesis y posteriormente solista, señaló que el padecimiento se debe a una intensa carrera de más de 40 años, y que se suma a una condición neurológica conocida como Síndrome del pie caído, la cual dificulta tener el control del pie.

"Tocar la batería me ha pasado factura en las manos y las pierna. Si no puedo hacerlo, prefiero relajarme y no hacer nada. Si un día me despierto y puedo sostener unas baquetas, lo intentaré", manifestó el ocho veces ganador del Grammy.