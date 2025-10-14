martes 14  de  octubre 2025
Autocuidado: cómo cuidarte para sentirte mejor

Al menos una vez por semana, dedica tiempo exclusivamente para ti. Puede ser leer, pasear, darte un baño relajante o simplemente desconectar de todo y reconectar contigo mismo

Dra VIOLETA GARCÍA
Por Dra VIOLETA GARCÍA

El autocuidado es mucho más que un concepto moderno: es una práctica esencial que impacta directamente en nuestro bienestar físico, emocional y mental. Aunque antiguamente pocas personas le daban importancia, hoy se reconoce como un pilar para mantener la salud, la autoestima y la calidad de vida.

¿Qué es el autocuidado?

Podemos definir el autocuidado como el conjunto de acciones conscientes que realizamos para proteger y mejorar nuestra salud integral. Incluye cuidar nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestra mente. No se trata de un lujo, sino de una necesidad: al priorizarnos, prevenimos el agotamiento,

reducimos el estrés y fortalecemos nuestra capacidad para enfrentar los retos diarios.

Dorothea Orem, una de las pioneras en estudiar este concepto, señalaba que el autocuidado implica desarrollar habilidades para atender nuestras propias necesidades y mantener un equilibrio que favorezca nuestra salud y bienestar. En otras palabras, aprender a cuidarnos es aprender a vivir mejor.

Beneficios del autocuidado

Cuidarse a uno mismo no es egoísmo: es la base para rendir mejor y sentirse bien. Algunos de sus principales beneficios son:

1. Incrementa la productividad y la energía

Dedicar tiempo a ti mismo no significa perder tiempo, sino recargar pilas. Cuando te cuidas, tu capacidad para concentrarte, resolver problemas y completar tareas mejora notablemente. La productividad no solo depende de trabajar más, sino de trabajar con equilibrio y bienestar.

2. Fortalece la autoestima

Cuando nos dedicamos atención, nos enviamos un mensaje de valor propio. El autocuidado refuerza nuestra autoconfianza y nos ayuda a aceptar nuestras virtudes y limitaciones. Tomar tiempo para nosotros mismos es un acto de amor propio que tiene efectos duraderos en cómo nos percibimos.

3. Fomenta una actitud positiva

El cuidado consciente de nuestra persona nos permite conectarnos con nuestras emociones y disfrutar de la vida de manera más plena. Al priorizar nuestro

bienestar, desarrollamos gratitud, optimismo y una visión más equilibrada de los problemas.

Tipos de autocuidado

El autocuidado no es único; se manifiesta de diferentes maneras:

  • Autocuidado físico: Dormir lo suficiente, alimentarse de manera equilibrada, hacer ejercicio y respetar los ritmos del
  • Autocuidado emocional: Conectar con nuestras emociones, identificar lo que sentimos y aprender a
  • Autocuidado social: Cultivar relaciones saludables, establecer límites y buscar compañía que nos aporte
  • Autocuidado mental o cognitivo: Estimular la mente, aprender cosas nuevas, reflexionar y mantener un diálogo interno

La importancia de cuidarnos

El autocuidado es fundamental porque nuestra vida y nuestra salud merecen prioridad. Dedicar tiempo a nosotros mismos mejora nuestra manera de

relacionarnos con otros y nos ayuda a enfrentar el día a día con más serenidad. Ignorar nuestro cuidado puede llevar al agotamiento y dificultar la atención que damos a los demás.

5 hábitos prácticos para fomentar el autocuidado

Incorporar hábitos de autocuidado no requiere cambios radicales. Aquí te proponemos cinco estrategias sencillas:

1. Identifica a tu gente positiva

Haz una lista de las personas con las que te sientes bien y procura pasar más tiempo con ellas. Nuestras relaciones influyen mucho en nuestro estado emocional.

2. Regala sonrisas a ti mismo

Sonríe varias veces al día, aunque sea solo para ti. Este simple gesto genera bienestar y refuerza emociones positivas.

3. Conecta con tu yo del pasado

Recuerda actividades que disfrutabas de pequeño o pequeña y busca maneras de retomarlas. Alimentar tu “niña o niño interior” fortalece la alegría y la creatividad.

4. Introduce cambios graduales

No intentes transformar toda tu rutina de golpe. Haz pequeños ajustes: más descanso, un paseo diario, reorganizar horarios o dedicar unos

minutos a una afición. Lo importante es la constancia.

5. Reserva tiempo para ti cada semana

Al menos una vez por semana, dedica tiempo exclusivamente para ti. Puede ser leer, pasear, darte un baño relajante o simplemente desconectar de todo y reconectar contigo mismo.

Violeta Garcia. Psicóloga

IG violeta_garcia_psicologia

