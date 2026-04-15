miércoles 15  de  abril 2026
BIENESTAR

Banco Mundial anuncia plan para llevar agua a 1.000 millones de personas

El organismo planea atender a este contingente humano en los próximos cuatro años, con el programa Water Forward que busca que el agua sea motor de empleo

El programa Water Forward suministrará agua a 400 millones de personas en 2030.(Banco Mundial)

El programa Water Forward suministrará agua a 400 millones de personas en 2030.(Banco Mundial)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. El Banco Mundial anunció el miércoles, 15 de abril, un plan para mejorar el acceso al agua para mil millones de personas en los próximos cuatro años.

El programa, bautizado Water Forward, tiene como objetivo "ampliar los servicios de abastecimiento de agua confiable y reforzar los sistemas frente a sequías e inundaciones".

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La entidad adelantó que sus propios fondos y asesoramiento técnico conseguirán mejorar el suministro de agua a unos 400 millones de personas para 2030, y que el resto provendría de socios.

Entre las instituciones que participarán se encuentran los bancos regionales de desarrollo, el fondo de desarrollo de la OPEP y el Nuevo Banco de Desarrollo, alineados con los BRICS, según informó el Banco Mundial.

La mitad de la población mundial, unos 4.000 millones de personas, sufren escasez de agua, debido en parte a "políticas poco claras, regulaciones débiles y servicios públicos financieramente insostenibles que han ralentizado el progreso y disuadido la inversión", señaló el Banco.

Sistemas hídricos atractivos para la inversión

Los sistemas hídricos deficientes limitan la productividad, debilitan la seguridad alimentaria y energética, menoscaban la salud pública y desalientan la inversión privada, advierte el BM

La iniciativa “Water Forward” busca que el agua pase de ser una fuente de riesgo a ser un motor que impulse el empleo, el crecimiento y la resiliencia. El objetivo: lograr que los sistemas hídricos sean atractivos para la inversión, ampliables y capaces de apoyar la prosperidad a gran escala.

El enfoque de “Water Forward” permite actuar —y obtener resultados— a una escala que ninguna institución por sí sola podría alcanzar, sentando las bases de una mayor seguridad hídrica para 1.000millones de personas e impulsando la creación de empleo, la productividad y la prosperidad a largo plazo.

La historia urgente en cifras

3.400millones de personas que no tienen saneamiento gestionado de manera segura.2.100millones de personas carecen de agua potable segura.4.000millones de personas que experimentan escasez de agua.6.500millones de personas que no podrán ser alimentadas de manera sostenible en 2050 con las actuales prácticas de gestión de agua en la agricultura.

FUENTE: Con información de EFE y el Banco Mundial

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