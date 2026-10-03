domingo 4  de  octubre 2026
AVANCES

Científico de Harvard integra IA para acelerar la creación de terapias contra el envejecimiento

El biólogo y genetista, Dr. David Sinclair, enfatizó que la combinación entre la biología epigenética y el aprendizaje automático no solo busca prolongar la expectativa de vida cronológica, sino extender los años de salud activa

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Por Redacción Diario Las Américas

BOSTON.- El biólogo y genetista de la Universidad de Harvard, Dr. David Sinclair, confirmó que su laboratorio está utilizando herramientas de inteligencia artificial (IA) para procesar millones de moléculas en cribados virtuales, un avance que busca acelerar el desarrollo de tratamientos para revertir el envejecimiento biológico en humanos.

El investigador precisó que procesos de laboratorio que anteriormente tomaban años ahora pueden realizarse en cuestión de meses gracias al procesamiento masivo de datos mediante IA, con el objetivo de convertir las costosas terapias génicas de rejuvenecimiento celular en fármacos accesibles y de bajo costo.

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IA, genética y el futuro del rejuvenecimiento celular

  • Cribado molecular acelerado: El equipo de investigación emplea modelos de inteligencia artificial para analizar billones de compuestos químicos capaces de imitar los efectos de reprogramación celular sin necesidad de intervenciones genéticas complejas.

  • Reprogramación epigenética: La tecnología de Sinclair se basa en restaurar la información epigenética perdida por las células —las marcas químicas que regulan la expresión génica— mediante factores de rejuvenecimiento que devuelven hasta un 75% de la función juvenil a los tejidos degradados.

  • Transición de la terapia génica a la medicina oral: Aunque las terapias génicas avanzadas de reprogramación tisular pueden alcanzar costos elevados por tratamiento, el uso de IA pretende identificar moléculas pequeñas que permitan desarrollar una píldora oral accesible para la población general.

  • Ensayos clínicos en humanos: La tecnología derivada de estos hallazgos ha comenzado a evaluarse en fases clínicas para tratar afecciones como el glaucoma y la pérdida de visión relacionada con la edad, marcando el paso de las pruebas en modelos animales a pacientes humanos.

Sinclair enfatizó que la combinación entre la biología epigenética y el aprendizaje automático no solo busca prolongar la expectativa de vida cronológica, sino extender los años de salud activa mediante la prevención integral de las enfermedades asociadas al envejecimiento.

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