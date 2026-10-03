Científico de Harvard integra IA para acelerar la creación de terapias contra el envejecimiento

Cribado molecular acelerado: El equipo de investigación emplea modelos de inteligencia artificial para analizar billones de compuestos químicos capaces de imitar los efectos de reprogramación celular sin necesidad de intervenciones genéticas complejas.

Reprogramación epigenética: La tecnología de Sinclair se basa en restaurar la información epigenética perdida por las células —las marcas químicas que regulan la expresión génica— mediante factores de rejuvenecimiento que devuelven hasta un 75% de la función juvenil a los tejidos degradados.

Transición de la terapia génica a la medicina oral: Aunque las terapias génicas avanzadas de reprogramación tisular pueden alcanzar costos elevados por tratamiento, el uso de IA pretende identificar moléculas pequeñas que permitan desarrollar una píldora oral accesible para la población general.