Octubre rosa: cáncer de mama urge detección temprana y acceso a tratamientos en América

El cáncer de mama tiene a Octubre como su mes de concientización.

MIAMI. - El cáncer de mama continúa siendo un enorme desafío para la salud de las mujeres y médicos oncólogos que se esfuerzan por su control en América y este 1 de Octubre , inicio del mes de la Concientización sobre la enfermedad, exige mayor atención a pesar de los grandes avances científicos.

En EEUU se han diagnosticado 382,640 casos de cáncer de mama, de los cuales 321,910 son invasivo, en lo que va de 2026, según la National Breast Cancer Fundation Inc, y se calcula que una de cada ocho mujeres lo padecerá a lo largo de su vida.

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Y aunque la incidencia de la enfermedad ha ido disminuyendo desde la década de los 80 y parece exclusiva en mujeres, también la padecen los hombres. El riesgo de que un hombre en EEUU desarrolle cáncer de mama a lo largo de su vida es de aproximadamente 1 entre 7261, advierte la Fundación.

Cáncer de mama en América Latina

En países de América Latina la situación es similar.

En este continente, en el cual el cáncer de mama es el primero de incidencia en el sexo femenino, cada año mueren más de 60.000 mujeres, según la médico oncóloga Devi Puerto, coordinadora del área de Salud Pública del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia, citada por medios.

Todos esos casos, muchos de ellos irreversibles, exigen mayor educación en la población no solo sobre factores de riesgo, sino principalmente en la necesidad de diagnóstico a tiempo con exámenes cada uno o dos años, según indicaciones médicas.

Pero también plantean corregir las inequidades en el acceso a los tratamientos necesarios para las personas diagnosticadas.

Mes de la Concientización

Sin embargo, hay esperanza, advierten instituciones que investigan el cáncer de mama.

Cuando se detecta en sus etapas más tempranas y localizadas, la tasa de supervivencia relativa a cinco años es de más del 99%, indica la National Breast Cancer Fundation Inc, en su página web

“Los avances en los métodos de detección temprana y tratamiento han aumentado significativamente las tasas de supervivencia en los últimos años, y actualmente hay más de 4 millones de personas sobrevivientes de cáncer de mama en Estados Unidos”.

El grupo de trabajo recomienda que todas las mujeres se hagan una prueba de detección de cáncer de mama cada dos años, a partir de los 40 años y hasta los 74, para reducir el riesgo de morir a causa de esta enfermedad. Esta es una recomendación de grado B.

Grupos de trabajo, recomiendan que todas las mujeres se sometan a pruebas de detección cada dos años a partir de los 40 años de edad, e insta con urgencia a realizar investigaciones en áreas clave para ayudar a asegurar vidas “más largas y saludables”, incluso de mujeres mayores.

Disparidades en América

“Necesitamos saber cuál es la mejor manera de abordar las disparidades en salud en cuanto a detección y tratamiento que experimentan las mujeres negras, hispanas, latinas, asiáticas, isleñas del Pacífico, nativas americanas y nativas de Alaska”.

En zonas de América Latina la urgencia de exámenes a tiempo y acceso a tratamientos es clave.

“Mujeres de zonas remotas, periféricas o rurales tienen dificultades para acceder a los diagnósticos y al inicio oportuno del tratamiento”, apunta la médico Puerto citada por agencias, como una de las tareas pendientes para la lucha contra el cáncer de mama.

“Incluso, la concentración de las tecnologías y de los profesionales de la salud no es igual en nuestros territorios. Entonces tenemos mujeres que no tienen acceso fácil a los servicios de salud o que tienen demoras para el diagnóstico y para el inicio del tratamiento. Eso involucra altos costos de bolsillo por traslado y alojamiento, porque son remitidas a grandes centros, lejos de su casa y de su círculo familiar”, señala..

FUENTE: Con infirmación de National Breast Cancer.org; France24; uspreventiveservicestaskforce.org