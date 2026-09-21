lunes 21  de  septiembre 2026
TECNOLOGÍA

Canadá autoriza herramienta de Inteligencia Artificial española para detectar cáncer de próstata

El sistema genera datos cuantitativos que facilitan a los especialistas la identificación precisa y la caracterización técnica de posibles tumores prostáticos

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Imagen referencial. 

PIXABAY
Por ANDREINA PÉREZ

TORONTO.- Las autoridades sanitarias de Canadá otorgaron la licencia médica a QP-Prostate, una herramienta basada en Inteligencia Artificial creada por la empresa española Quibim, para respaldar a los radiólogos en el análisis de resonancias magnéticas y la detección temprana del cáncer de próstata en el país.

El Ministerio de Sanidad canadiense (Health Canada) aprobó la comercialización de la versión 2.4 del soporte informático, el cual localiza y mide regiones sospechosas en las imágenes médicas. El sistema genera datos cuantitativos que facilitan a los especialistas la identificación precisa y la caracterización técnica de posibles tumores prostáticos.

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  • Cifras de la enfermedad: la Sociedad Canadiense del Cáncer proyecta que el tumor de próstata representará la patología ontológica más diagnosticada entre la población masculina del país en 2026, con un estimado de 29,300 nuevos casos y 5,300 decesos durante este año.

  • Presencia en el mercado: Con el aval de Health Canada, la firma de origen valenciano Quibim consolida su estrategia de expansión internacional. La tecnología QP-Prostate contaba previamente con certificaciones para uso clínico en la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, además de licencias operativas en naciones latinoamericanas como México, Argentina, Brasil y Chile.

El aval del regulador canadiense consolida el posicionamiento estratégico de Quibim en el mercado norteamericano tras su desembarco en Estados Unidos. La incorporación de modelos de análisis cuantitativo en el diagnóstico de imágenes busca optimizar los tiempos de lectura clínica y mejorar las tasas de detección precoz ante el incremento de patologías oncológicas en la región.

FUENTE: Con Información de EFE

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