martes 23  de  diciembre 2025
¿Cómo tomar los medicamentos para las digestiones pesadas en Navidad?

Los expertos recomiendan servir raciones pequeñas en cada uno de los platos y cuidar el resto de las comidas en días no festivos

&nbsp;Imagen referencial.&nbsp;

 Imagen referencial. 

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España apela al buen uso de los medicamentos para digestiones pesadas durante esta Navidad, respetando las indicaciones y la duración del tratamiento, con el fin de evitar la aparición de reacciones adversas.

Así, pone de ejemplo el omeprazol, que suele ser bien tolerado, aunque su uso prolongado (más de un año) o a dosis elevadas se ha asociado con disminución de vitamina B12 —que puede causar anemia—, de magnesio —que puede provocar debilidad muscular y calambres— y de calcio —lo que podría derivar en osteoporosis y mayor riesgo de fracturas-.

Los príncipes William, George y Louis, junto a las princesas Charlotte y Catherine llegan para asistir al quinto servicio anual de villancicos Juntos en Navidad en la Abadía de Westminster, Londres, el 5 de diciembre de 2025.
REALEZA

Príncipes de Gales comparten postal de navidad familiar
Nochebuena.
FLORIDA

Miami celebra Navidad con su sin igual mezcla de culturas

Los farmacéuticos explican que para la hinchazón, distensión abdominal, gases, eructos o flatulencias se pueden emplear siliconas en monoterapia, como la simeticona, que reduce la tensión superficial de las burbujas de gas y facilita su eliminación, siliconas en asociación, como dimeticona con enzimas pancreáticas que ayudan a la digestión intestinal, o carbón activado, que adsorbe las partículas de gas en el intestino.

En el caso del estreñimiento, señalan que, en general, los fármacos deben utilizarse cuando las medidas higiénico-dietéticas no funcionen. Los fármacos para el estreñimiento se conocen como laxantes y producen un aumento del tránsito colónico y/o reblandecimiento de las heces.

Respecto al reflujo o ardor estomacal, dependiendo de la sintomatología específica, existen cuatro grupos de fármacos para su dispensación bajo consejo farmacéutico: alginatos, antiácidos, antagonistas H2 y los inhibidores de la bomba de protones (IBP).

Por último, para el dolor de tipo cólico: "Siempre bajo consejo farmacéutico y durante periodos cortos de tiempo, se puede valorar el empleo de butilescopolamina, que reduce los espasmos en el tracto gastrointestinal y, por tanto, el dolor", indican.

Planificar las comidas

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos recomienda planificar los menús en esta Navidad, servir raciones pequeñas en cada uno de los platos y cuidar el resto de las comidas en días no festivos, optando por los alimentos habituales y saludables, como las verduras, hortalizas, la fruta fresca y la proteína procedente de huevos, pescados, carne blanca y legumbres.

Estas recomendaciones tienen como objetivo controlar los excesos y evitar que la salud digestiva se resienta esta Navidad, con la aparición de molestias como las náuseas, gastritis, reflujo o el estreñimiento. Además, aconseja no saltarse las comidas habituales e incluso hacer una pequeña ingesta de fruta fresca o un lácteo, con efecto saciante, antes de las comidas y cenas navideñas.

Los expertos aconsejan utilizar alternativas saludables, como mayonesas bajas en grasas o versiones más saludables, por ejemplo, utilizando huevo cocido, agua y una pequeña cantidad de aceite. Además, de optar por platos más ligeros, como pescados al horno con limón y hierbas en lugar de carnes en salsa.

En este contexto apuestan por incorporar guarniciones de ensalada y verduras en vez de alimentos fritos. Así como, emplear técnicas culinarias como el asado, cocinado al vapor o plancha. Además de evitar el tostado excesivo por los compuestos nocivos que se generan.

También recomiendan tener siempre a mano opciones saludables, como frutas, frutos secos o palitos de verduras con hummus o guacamole, para picar entre comidas o como entrada, y usar especias para dar sabor a platos y bebidas sin tener que optar por grasas, azúcares o sal.

FUENTE: Con información de Europa Press

