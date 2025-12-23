martes 23  de  diciembre 2025
RECONOCIMIENTO

Doral inmortalizará a la nobel María Corina Machado con avenida frente al Comando Sur

El concejal Rafael Pineyro anunció la presentación de una ordenanza el 15 de enero para renombrar la avenida 92 en tributo a la líder venezolana laureada con el Nobel de Paz

Por Daniel Castropé

MIAMI. – La Premio Nobel de la Paz y artífice de la recuperación democrática en Venezuela, María Corina Machado, será exaltada en el corazón del exilio venezolano en Estados Unidos con el renombramiento de una avenida estratégica para perpetuar su legado de lucha cívica.

Este tributo a la líder venezolana se presentará el 15 de enero en el Concejo de la ciudad de Doral para reconocer la trayectoria de la nueva nobel frente al totalitarismo, y convertir una importante arteria vial, colindante con la sede del Comando Sur, en un monumento urbano permanente a la libertad y la perseverancia.

Simbolismo libertario

La propuesta será introducida por el concejal Rafael Pineyro, quien detalló a DIARIO LAS AMÉRICAS que la selección del tramo vial trasciende la mera nomenclatura urbana y constituye un fuerte mensaje geopolítico.

La iniciativa abarca la avenida 92 del Noroeste, específicamente el segmento comprendido entre la calle 33 y la calle 25 en las inmediaciones del complejo militar estadounidense que dirige las operaciones contra el narcotráfico en aguas del mar Caribe.

El legislador local explicó la intencionalidad detrás de la ubicación escogida, vinculándola directamente con la coyuntura política actual y la esperanza de una resolución definitiva al conflicto venezolano.

"Esta avenida es transversal al Comando Sur, que como todos sabemos, aunque estamos a la expectativa de que finalmente ocurra el cambio de gobierno en Venezuela y la caída del régimen de Maduro, es algo muy simbólico", señaló Pineyro al justificar la elección geográfica.

Respecto a la coordinación del homenaje, el legislador local confirmó que ya se han establecido contactos con el equipo de trabajo de Machado, quienes acogieron la propuesta con notable entusiasmo.

Si bien la presencia física de la galardonada en el futuro acto inaugural no ha sido confirmada y dependerá de la evolución de la coyuntura política en su país, las autoridades locales mantienen la expectativa de que Machado, o en su defecto un familiar directo, pueda asistir para oficializar el nombramiento de la vía.

Reconocimiento global

La medida responde al impacto humanitario y moral que María Corina Machado proyecta sobre el mundo libre. Su distinción con el Premio Nobel de la Paz valida décadas de sacrificio personal, profesional y familiar frente a un sistema opresor.

Según Pineyro, la ordenanza pretende honrar la voluntad de una mujer que logró unificar a un sector importante de la oposición y mantener viva la esperanza de millones de ciudadanos, convirtiéndose en el rostro de la resistencia.

"Es una mujer valiente, ganadora del Premio Nobel, qué mayor reconocimiento que ese, pero más que eso le ha demostrado al mundo que cuando hay una perseverancia, una voluntad y un amor, las cosas se logran", afirmó.

Horizonte de cambio regional

La aprobación de esta ordenanza en la sesión del Concejo Municipal se perfila como un hecho inminente, dado el respaldo popular y la importancia de Machado en la ciudad con mayor número de venezolanos en EEUU.

Pineyro concluyó sus declaraciones enfatizando la universalidad de la causa democrática venezolana y el beneficio compartido que traerá el fin de la dictadura de Nicolás Maduro.

"El cambio de gobierno en Venezuela no va a ser solamente para los venezolanos, va a ser un beneficio para toda la región y diferentes nacionalidades que vivimos acá en el sur de la Florida lo están deseando", sentenció.

