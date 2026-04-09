American Airlines prevé vuelos entre EEUU y Venezuela a partir del 30 de abril

La aerolínea estadounidense American Airlines anunció este jueves que prevé comenzar a ofrecer vuelos directos diarios entre Estados Unidos y Venezuela a partir del 30 de abril, cuando finalicen los trámites gubernamentales y de seguridad necesarios.

"Una vez que se completen todas las aprobaciones gubernamentales y los controles de seguridad, American planea ofrecer vuelos diarios sin escalas entre Miami (MIA) y Caracas, Venezuela (CCS), con aviones Embraer 175 a partir del 30 de abril", informó en un comunicado la aerolínea.

CASA BLANCA EEUU fustiga a la OTAN antes de encuentro entre Trump y Rutte

"Envoy, una subsidiaria de American Airlines Group, operará el servicio", agregó.

El gobierno de Estados Unidos autorizó a una filial de American Airlines a operar vuelos directos a las ciudades venezolanas de Caracas y Maracaibo desde Miami en Florida. La medida fue asumida dos meses después de que una operación militar estadounidense derrocara al dictador Nicolás Maduro.

El Departamento de Transporte dijo, en un comunicado, que la filial Envoy Air podrá operar los vuelos por un período de dos años, tras solicitar el permiso el 13 de febrero. Esta aerolínea realizará vuelos diarios, indicó la compañía, sin anunciar todavía una fecha de inicio.

Autorización de viajes a Venezuela

American Airlines confirmó la noticia en un comunicado. La aerolínea estadounidense había suspendido sus servicios a Venezuela en 2019, tras haber operado allí durante más de 30 años.

El 25 de febrero se informó que una representación de la Administración de Seguridad en el Transporte de EEUU (TSA, por sus siglas en inglés) se encontraba en Venezuela para iniciar el proceso de inspección de condiciones de seguridad de aeropuertos internacionales en el país, que permita la posible reanudación de los vuelos directos entre los dos países.

Los especialistas de la TSA evaluaron los procedimientos de seguridad en los principales terminales aéreos habitados para vuelos internacionales, como el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, Caracas; y el Aeropuerto de La Chinita, ubicado en Maracaibo, en el occidente del país.

American Airlines anunció en enero, semanas después de la operación estadounidense, que solicitaría la reanudación de vuelos directos al país latinoamericano.

FUENTE: Con información con AFP.