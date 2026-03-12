Nicole Kidman habla por primera vez sobre divorcio de Keith Urban

Keith Urban y Nicole Kidman asisten a la 60.ª edición de los Premios de la Academia de la Música Country en el Hotel Omni Frisco de The Star el 8 de mayo de 2025 en Frisco, Texas.

MIAMI.- Después de meses de especulaciones, Nicole Kidman rompe el silencio sobre su separación de Keith Urban . Es la primera vez que la actriz habla sobre el tema desde que solicitó el divorcio de Urban, estrella de música country, en septiembre de 2025.

Kidman concedió a Variety una extensa entrevista publicada el 11 de marzo. En ella, habló sobre la próxima secuela de Practical Magic, la serie de Prime Video Scarpetta y su vida personal del último año.

"Lo estoy haciendo, porque siempre voy a ir hacia lo bueno", declaró al medio cuando le preguntaron si se encontraba bien luego de los meses transcurridos desde la separación.

"Estoy agradecida por mi familia y por mantenerla como está y seguir adelante. Eso es todo. De todo lo demás, no voy a hablar por respeto. Me mantengo en la idea de 'Somos una familia', y así seguiremos siendo. Mis hermosas niñas, mis queridas, que de repente son mujeres", contó Kidman.

Kidman y Urban se conocieron en 2005 y se casaron al año siguiente. Comparten dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 15.

Divorcio

Tras casi 20 años de matrimonio, la ganadora del Óscar solicitó el divorcio del cantante de música country el 30 de septiembre de 2025, alegando diferencias irreconciliables.

Según informó TMZ, desde principios del verano de 2025, la pareja estuvo viviendo separada. Aunque Nicole fue la que introdujo los documentos del divorcio, fuentes cercanas alegaron que la actriz hizo todo lo posible para salvar la relación.

Asimismo, se supo que el cuatro veces ganador del Grammy dejó la casa familiar en Nashville para mudarse a su propia residencia en otro sector de la ciudad.

En los papeles, se especificó que Sunday Rose y Faith Margaret tendrían como residencia principal el hogar de su madre, pasando 306 días del año junto a ella, y 59 con Urban.