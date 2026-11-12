Conocimiento de enfermedades mentales es insuficiente para derribar barreras sociales

MIAMI. Que hoy en día los ciudadanos y la sociedad en su conjunto tengan un mayor conocimiento acerca de las enfermedades mentales no significa necesariamente que pueden asimilar o convivir con aquellas personas que padecen alguna afección psíquica.

No se garantiza de manera automática una verdadera inclusión ni una mejor convivencia comunitaria, explica la psicóloga educativa Urania Sayago, quien aclara cómo son las dinámicas de asimilación, el entorno laboral socio-productivo y las condiciones estructurales necesarias para resguardar la salud mental en nuestras sociedades.

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Sayago, en principio, señala que cuando se habla de una enfermedad mental se hace referencia a una afección médica que altera los pensamientos, los sentimientos, el estado de ánimo y el comportamiento de una persona durante una etapa vital determinada.

El comportamiento de esta persona, agrega, se va a alterar por la manifestación de la enfermedad mental de alguna manera específica y eso va a afectar también la capacidad que la persona tenga para desarrollar sus diferentes conductas en su vida diaria.

Destaca que también hay que tomar en cuenta que estas afectaciones van a estar relacionados con una cantidad de factores: aspectos biológicos, genéticos del paciente o del grupo de personas en el que se desenvuelve, de su núcleo familiar, sus antecedentes familiares, los aspectos psicológicos y ambientales.

Advierte que tener mayor información sobre estas condiciones no se traduce necesariamente en un cambio de actitud a nivel personal ni asegura que la comunidad brinde los apoyos requeridos que la persona con la afección necesita para desenvolverse de manera autónoma, que se le acepte, comprenda y se le cuide. Por ejemplo, que la persona tenga acceso a medicinas para mejorar su salud mental.

“El conocimiento puede ser un primer elemento importante para distinguir qué beneficia a la salud mental y en qué consiste una afección, pero no es suficiente para incluir a un ser humano en sus diferentes entornos: familiar, escolar, comunitario y laboral”, puntualiza la especialista. “El conocimiento puede ser un primer elemento importante para distinguir qué beneficia a la salud mental y en qué consiste una afección, pero no es suficiente para incluir a un ser humano en sus diferentes entornos: familiar, escolar, comunitario y laboral”, puntualiza la especialista.

Reitera, además, que la inclusión y la convivencia tienen otros aspectos que son necesarios trabajar en ellos para que se puedan manifestar en toda su plenitud.

La adaptación forzada conlleva riesgo

La psicóloga llama la atención sobre otro punto relevante: hacer encajar a una persona con enfermedad mental sin que cambie el entorno.

“Esa es una posibilidad que muchas veces pasa en nuestros entornos sociales, que, en una determinada situación, en un determinado contexto social, hay algunos aspectos de la persona que dejan de ser visibles y se adapta. Lo que no quiere decir que sea con bienestar para ella, sencillamente, se maneja de una determinada manera en el entorno para encajar, para adaptarse a un momento y a una situación específica, más eso no necesariamente tiene que ver con su bienestar y tampoco implica bienestar para toda la comunidad”.

Especifica que en el ámbito comunitario hay muchas experiencias en las cuales una determinada persona se adapta, más eso puede implicar que deje muchos aspectos individuales por fuera con tal de permanecer en ese contexto.

No obstante, esta adaptación forzada no genera bienestar personal ni colectivo:

Aunque haya una valoración de determinadas conductas, hacerla permanecer en ese entorno sin que realmente se valore su singularidad, eso va a desfavorecer a la persona y va a impedir que ponga en práctica y desarrolle toda su potencialidad.

Que una persona pueda permanecer en un entorno sin que este cambie, la invisibiliza y se favorece un ideal social restrictivo que desfavorece la diversidad del grupo.

Barreras en el entorno laboral

Respecto a las barreras en el ámbito socio-productivo —aquellos obstáculos que impiden a un individuo satisfacer sus necesidades y aportar a su comunidad—, Sayago indica que su derribo no ocurre de forma uniforme. Las posibilidades de inserción dependen directamente de la realidad económica, cultural y educativa de cada país o localidad.

“Entonces, vamos a encontrar sociedades y regiones que pueden tener diferentes indicadores favorables en todos estos aspectos que de alguna manera vayan a acercar a esta inclusión, que aparte de ser a nivel comunitario, escolar, de respeto por sus necesidades a nivel médico, de la salud mental, también tenga un impacto en el aspecto laboral”.

Afirma que en las sociedades se necesita trabajar para transformar o derribar las barreras en cuanto al aspecto laboral para que la persona, independientemente de sus características, pueda desenvolverse de un modo que pueda afrontar sus necesidades.

También que la sociedad pueda cuidar de esa persona y sea acogida por la comunidad y que, a su vez, esta puede colaborar en pro de el desenvolvimiento de esa comunidad.

La solución a la ecuación será respeto a la diversidad que promueva una inclusión laboral efectiva.

Atención temprana

Sayago subraya la importancia de atender la salud mental, sobre todo en el contexto latinoamericano, desde la gestación o ante las primeras dificultades a nivel infantil en esa etapa.

“Si se cuida, se previene, se cuenta con los elementos para brindar una buena salud, nutrición y educación, entre otras cosas, puede favorecer que las personas no presenten las carencias y factores que a la larga que puedan incidir en la aparición de una determinada dificultad y posteriormente, en alguna enfermedad mental”.

Recomienda seguir trabajando en función el bienestar y el respeto por los derechos de todas las personas a contar con los recursos para su desenvolvimiento en todas las etapas de la vida.

Afirma que en nuestras sociedades lo común es que se cuente con los recursos mínimos necesarios y también la falta de apoyo comunitario.

A esto se une la soledad, exigencias sociales inflexibles sobre el comportamiento ideal y la promoción de estándares alejados de la diversidad real de la experiencia humana.

“Eso junto a las redes sociales que promueven un ideal de personas, dista de la gran diversidad que podemos ser los seres humanos. Todos estos aspectos hacen que los problemas de salud mental tiendan a agravarse progresivamente”.

Superar los estigmas y caminar hacia la aceptación de la diversidad, para Sayago requiere una mayor sensibilidad social, mayor cantidad de recursos y la posibilidad de que haya el cuidado hacia las personas en sus diferentes etapas.