Diabetes: los adultos hispanos tienen 66% más de probabilidades de ser diagnosticados

El consumo excesivo de azúcar es un factor que predispone para muchas enfermedades, como la obesidad, la diabetes y las afecciones dentales/

MIAMI.- La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no logra emplear eficazmente la insulina que produce.

Esta patología ocurre cuando la glucosa en la sangre, también llamada azúcar en la sangre, es demasiado alta. La glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo: el cuerpo puede producirla, pero también proviene de los alimentos que se consumen.

ESPERANZAS Un diagnóstico de diabetes no es el final de la historia

De acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes, “los adultos hispanos tienen un 66% más de probabilidades de ser diagnosticados con diabetes en comparación con los adultos blancos no hispanos”.

En ese sentido, las estadísticas sobre diabetes en hispanos son las siguientes: 13.3% puertorriqueños, 11.1% de mexicanos o mexicoamericanos; 9.4% dominicanos; 9% cubanos, 7.3% centroamericanos, 5% sudamericanos y 7.2% otros hispanos, latinos o españoles.

“La prevalencia de la diabetes es mayor entre los hispanos/latinos en comparación con los blancos no hispanos, y la prevalencia e incidencia de la diabetes ha aumentado entre los hispanos/latinos desde la década de 1980, mientras que la prevalencia se ha estabilizado y la incidencia ha disminuido entre los blancos no hispanos. Esto es motivo de preocupación para la salud pública, ya que los hispanos son el grupo minoritario más grande de los EEUU”, indica la Biblioteca Nacional de Medicina.

En 2024, los adultos hispanos/latinos tenían12% más de probabilidades de padecer obesidad en comparación con el conjunto de adultos estadounidenses.

En 2021, 38,4 millones de estadounidenses, 11,6% de la población, tenían diabetes.

Aproximadamente 1 de cada 4 adultos con diabetes no sabía que padecía la enfermedad, según el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales.

Plan clave

Es importante mantenerse informado sobre las características, los factores de riesgo y cómo controlar la enfermedad, destaca la Asociación Americana de Diabetes.

La Asociación promueve el Programa Nacional de Prevención de la Diabetes (National DPP, por sus siglas en inglés). Se trata de una alianza de organizaciones que respaldan la implementación de cambios en es estilo de vida que evidencia la posibilidad de disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un 58 % (71 % en personas de 60 años o más) en quienes padecen prediabetes.

El programa incluye varios aspectos:

. Alimentación saludable.

. Incremento de la actividad física: puede aumentar la energía, mejorar el estado de ánimo y ayudar a mantenerse en el buen camino para alcanzar tus objetivos de salud.

. Estrategias para mantener cambios en el estilo de vida a largo plazo: se adquieren técnicas eficaces para resolver problemas y superar los desafíos al practicar actividad física, seguir un plan de alimentación o perder peso.

. Reducción del estrés: permite aprender a identificar y afrontar el estrés.

Impacto de la diabetes

Con el tiempo, los niveles altos de glucosa en la sangre pueden causar daños al corazón, los riñones, los pies y los ojos.

La diabetes origina ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y la amputación de los miembros inferiores, señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En 2021, la diabetes y la nefropatía diabética causaron más de dos millones de defunciones. La hiperglucemia provocó alrededor del 11% de los fallecimientos por causas cardiovasculares.

Dentro de los síntomas de la diabetes se encuentran los siguientes:

-Tener mucha sed.

-Resequedad en la piel.

-Orinar con frecuencia.

-Perder peso inexplicablemente.

- Fatiga.

-Perder la sensación o sentir hormigueo en los pies.

-Visión borrosa.

Consumo de azúcar

El consumo excesivo de azúcar es un factor que predispone para muchas enfermedades, como la obesidad, la diabetes y las afecciones dentales. Para controlar la ingesta de azúcar es importante conocer cuál es su requerimiento en la dieta diaria.

La OMS recomienda que los azúcares libres representen menos del 10 % de la ingesta energética total. Este porcentaje corresponde a una persona con un peso corporal saludable que consume aproximadamente 2000 calorías al día.

El azúcar es una de las formas simples de carbohidratos que contiene monosacáridos, entre ellos la fructosa (que se encuentra en las frutas), la galactosa (que está los productos lácteos), y disacáridos (carbohidratos con dos azúcares), como la sacarosa (azúcar de mesa) y la lactosa (de los lácteos).

En las personas con diabetes, obesidad, hígado graso o sobrepeso, es fundamental evitar al máximo el consumo de azúcar. En este caso se puede sustituir por endulzantes, pero en cantidades pequeñas.

Hipertensión y diabetes

Las poblaciones con menor nivel educativo tienden a presentar mayores tasas de hipertensión y diabetes, según constató un estudio de la OMS presentado en octubre de este año.

"Sabemos que existen desigualdades inherentes a todos los aspectos de la salud, pero este es el primer esfuerzo por medir sistemáticamente las desigualdades en las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo a escala mundial", dijo el jefe del Equipo de Monitoreo de la Desigualdad en Salud de la OMS, Ahmad Reza Hosseinpoor.

FUENTE: Con información de OMS/Asociación Americana de Diabetes/Biblioteca Nacional de Medicina