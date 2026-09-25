Día Mundial del Pulmón: ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes?

Las enfermedades respiratorias constituyen un grupo diverso de condiciones médicas que afectan las vías aéreas y las estructuras del tejido pulmonar, comprometiendo de manera directa el proceso de intercambio gaseoso.

Estas patologías abarcan desde afecciones agudas y reversibles hasta cuadros obstructivos de carácter progresivo, requiriendo un abordaje clínico integral orientado a preservar la función ventilatoria.

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El desarrollo de este tipo de dolencias está estrechamente vinculado tanto a factores de predisposición genética como a la exposición prolongada a agentes irritantes, entre los que destaca el humo del tabaco y la contaminación ambiental, reseña Revistamedica

La identificación oportuna de signos como la disnea, la tos persistente y la alteración en los niveles de oxigenación resulta fundamental para mitigar el deterioro progresivo de la salud pulmonar.

Enfermedades respiratorias más frecuentes

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): representa una patología progresiva e irreversible ligada principalmente al consumo de tabaco o la exposición a contaminantes, caracterizada por la limitación del flujo aéreo y cuadros recurrentes de exacerbación.

Asma bronquial: afección inflamatoria crónica de las vías respiratorias que genera episodios de broncoespasmo, sibilancias y opresión torácica ante diversos estímulos ambientales o alérgenos.

Neumonía: proceso infeccioso agudo del parénquima pulmonar provocado por bacterias, virus u hongos, que cursa con fiebre, tos productiva, dolor pleurítico y compromiso del intercambio gaseoso.

Fibrosis pulmonar y cáncer de pulmón: patologías complejas que alteran la arquitectura del tejido alveolar; la primera caracterizada por el endurecimiento progresivo del intersticio y la segunda por el desarrollo tumoral maligno.

El diagnóstico y seguimiento de las patologías pulmonares requiere el uso de herramientas específicas como la espirometría, la radiografía de tórax y la oximetría de pulso. La prevención mediante el abandono del tabaquismo, el control de la exposición ambiental y la atención médica ante los primeros síntomas constituyen las medidas fundamentales para reducir el impacto global de estas afecciones, cuya concienciación internacional se promueve de manera permanente cada 25 de septiembre en el Día Mundial del Pulmón.