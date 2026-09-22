martes 22  de  septiembre 2026
SALUD

Especialistas alertan sobre el aumento de diagnósticos de osteoporosis en adultos jóvenes

Entre los factores desencadenantes destacan los trastornos nutricionales, las afecciones autoinmunes, el sedentarismo, el consumo desmedido de alcohol y el uso de fármacos como los corticoides

Imagen referencial&nbsp;

Imagen referencial 

PIXABAY
Por ANDREINA PÉREZ

MADRID.- La Sociedad Española de Reumatología advirtió sobre un incremento significativo en los diagnósticos de osteoporosis en personas menores de 50 años. Durante la celebración del VIII Curso SER de Osteoporosis y Patología Metabólica Ósea, realizado en Madrid, los especialistas señalaron que el mayor acceso a pruebas diagnósticas, junto con transformaciones en los hábitos de vida y la prevalencia de enfermedades inflamatorias, explican la aceleración de casos en este grupo etario.

El jefe de Sección de Reumatología del Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell, Enrique Casado, explicó que en pacientes jóvenes la enfermedad suele responder a causas secundarias. Entre los factores desencadenantes destacan los trastornos nutricionales, las afecciones autoinmunes, el sedentarismo, el consumo desmedido de alcohol y el uso de fármacos como los corticoides. El especialista subrayó además la influencia genética, la cual determina entre el 60 % y el 70 % de la masa ósea de una persona.

Lee además
El vaso de leche es bueno para evitar la osteoporosis 
SALUD

Una dieta rica en calcio y vitamina D previene la osteoporosis
Imagen referencial. 
ESTUDIO

Una alimentación saludable reduce el riesgo de enfermedades crónicas en el envejecimiento

Estrategias de prevención, impacto económico y avances farmacológicos

  • Incidencia y costo sanitario: en España, la osteoporosis afecta a tres millones de personas y genera aproximadamente 300,000 fracturas por fragilidad al año, con un costo económico estimado en 4,000 millones de euros para el sistema de salud.

  • Nuevos enfoques terapéuticos: la reumatóloga Dacia Cerdá destacó la consolidación de las Unidades de Fractura (FLS) para identificar a pacientes en riesgo tras un primer incidente, así como la implementación de tratamientos personalizados que combinan fármacos osteoformadores con agentes antirresortivos.

  • Líneas de investigación actual: los expertos analizan el impacto de la inteligencia artificial en la predicción del riesgo de fractura y evalúan los efectos sobre el tejido óseo de los medicamentos agonistas de GLP-1, empleados habitualmente en el tratamiento de la diabetes y la obesidad.

Frente a la tendencia proyectada para la próxima década debido al envejecimiento poblacional y la alteración de rutinas diarias, la comunidad médica insiste en no descartar la evaluación ósea en adultos jóvenes que presenten factores de riesgo o fracturas ante traumatismos mínimos. La detección temprana y la intervención multifactorial continúan siendo los pilares fundamentales para frenar el avance de la pérdida de densidad ósea.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Estudio vincula el calor extremo con 33 problemas de salud que requieren atención médica urgente

Canadá autoriza herramienta de Inteligencia Artificial española para detectar cáncer de próstata

¿Cirrosis antes de los 50? Un estudio en EEUU revela quién tienen más riesgo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El congresista Carlos Giménez y la gobernante venezolana Delcy Rodríguez
DURA CRÍTICA

Congresista Giménez llama "sabandija" a Delcy Rodríguez tras su llegada a Nueva York

Manny Alfaro y Vidal Silva en una escena de la película The Uncles Request.
CINE

El filme "The Uncle's Request" aborda en Miami la impunidad y la memoria colectiva

La diseñadora de moda italiana Donatella Versace llega a la ceremonia fúnebre del diseñador de moda italiano Valentino Gavarani en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Roma, el 23 de enero de 2026.
MODA

Donatella Versace regresa a la moda con nuevo proyecto

El presidente Donald Trump responde preguntas de los medios de comunicación durante una conferencia sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, 06 de abril de 2026. video
Política

La Casa Blanca lanza el canal Trump TV en plena batalla con algunos medios

Vista de la ciudad de Miami, una de las urbes con mayor desarrollo en el mercado inmobiliario.
BOLSILLOS PODEROSOS

Boom de lujo en Miami-Dade y Broward pese a altas tasas hipotecarias

Te puede interesar

La interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al presidente estadounidense Donald Trump.
ACERCAMIENTOS

La Casa Blanca asegura que primer encuentro entre Donald Trump y Delcy Rodríguez será informal y breve

Por Julián Varela
Personas dejaron mensajes en favor de Wilber Garcés en el lugar donde fue baleado por un agente de ICE. En el recuadro su fotografía descargada de Facebook.   
EEUU

"Tengo la bala allí adentro todavía", cuenta migrante detenido por ICE

Imagen referencial
PATRÓN METEOROLÓGICO

Lluvias amenazan con agravar inundaciones urbanas en el sur de Florida

Así son los suplementos retirados del mercado por FDA. 
ALTA TOXICIDAD

FDA retira suplementos Niwali por peligro para la salud

Cruceros atracados en el puerto de Miami, Florida.
PUERTA AL MUNDO

Puerto de Miami supera los 10 millones de pasajeros y rompe récord histórico