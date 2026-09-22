Especialistas alertan sobre el aumento de diagnósticos de osteoporosis en adultos jóvenes

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MADRID.- La Sociedad Española de Reumatología advirtió sobre un incremento significativo en los diagnósticos de osteoporosis en personas menores de 50 años. Durante la celebración del VIII Curso SER de Osteoporosis y Patología Metabólica Ósea, realizado en Madrid, los especialistas señalaron que el mayor acceso a pruebas diagnósticas, junto con transformaciones en los hábitos de vida y la prevalencia de enfermedades inflamatorias, explican la aceleración de casos en este grupo etario.







El jefe de Sección de Reumatología del Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell, Enrique Casado, explicó que en pacientes jóvenes la enfermedad suele responder a causas secundarias. Entre los factores desencadenantes destacan los trastornos nutricionales, las afecciones autoinmunes, el sedentarismo, el consumo desmedido de alcohol y el uso de fármacos como los corticoides. El especialista subrayó además la influencia genética, la cual determina entre el 60 % y el 70 % de la masa ósea de una persona.

Estrategias de prevención, impacto económico y avances farmacológicos Incidencia y costo sanitario: en España, la osteoporosis afecta a tres millones de personas y genera aproximadamente 300,000 fracturas por fragilidad al año, con un costo económico estimado en 4,000 millones de euros para el sistema de salud.

Nuevos enfoques terapéuticos: la reumatóloga Dacia Cerdá destacó la consolidación de las Unidades de Fractura (FLS) para identificar a pacientes en riesgo tras un primer incidente, así como la implementación de tratamientos personalizados que combinan fármacos osteoformadores con agentes antirresortivos.

Líneas de investigación actual: los expertos analizan el impacto de la inteligencia artificial en la predicción del riesgo de fractura y evalúan los efectos sobre el tejido óseo de los medicamentos agonistas de GLP-1, empleados habitualmente en el tratamiento de la diabetes y la obesidad. Frente a la tendencia proyectada para la próxima década debido al envejecimiento poblacional y la alteración de rutinas diarias, la comunidad médica insiste en no descartar la evaluación ósea en adultos jóvenes que presenten factores de riesgo o fracturas ante traumatismos mínimos. La detección temprana y la intervención multifactorial continúan siendo los pilares fundamentales para frenar el avance de la pérdida de densidad ósea. FUENTE: Con información de Europa Press

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