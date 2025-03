Día Mundial del Síndrome de Down: ¿Por qué se conmemora?

Muere científica francesa Marthe Gautier, codescubridora del síndrome de Down

Niña con síndrome de Down. Archivo

MIAMI — Cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down , una fecha establecida por las Naciones Unidas en 2011 para generar conciencia sobre esta condición genética y promover la inclusión de quienes la tienen en todos los ámbitos de la sociedad.

El síndrome de Down es una alteración cromosómica causada por la presencia de una copia extra del cromosoma 21. Esta condición afecta el desarrollo físico e intelectual de la persona, pero no define sus capacidades ni su potencial. Con el acceso adecuado a educación, atención médica y apoyo social, las personas con síndrome de Down pueden llevar una vida plena e independiente.