Dieta inspirada en hábitos de sociedades no industrializadas reduce las enfermedades crónicas

Una dieta recientemente desarrollada inspirada en los hábitos alimentarios de las sociedades no industrializadas puede reducir significativamente el riesgo de una serie de enfermedades crónicas, según aseguran investigadores de la Universidad de Cork (Irlanda).

Según este nuevo artículo publicado en la prestigiosa revista científica 'Cell', se ha logrado demostrar que una dieta desarrollada recientemente que imita los hábitos alimentarios de las comunidades no industrializadas ha producido mejoras metabólicas e inmunológicas significativas en un estudio de intervención en humanos.

En tan solo tres semanas, la dieta logró: pérdida de peso promovida; disminuyó el colesterol malo en un 17 por ciento, redujo el azúcar en sangre en un 6 por ciento; redujo la proteína C reactiva (un marcador de inflamación y enfermedad cardíaca) en un 14 por ciento.

Estas mejoras se relacionaron con cambios beneficiosos en el microbioma intestinal de los participantes, el hogar de billones de bacterias que desempeñan un papel vital en nuestra salud, influyendo en la digestión, la inmunidad y el metabolismo. La investigación fue realizada por un equipo internacional de científicos dirigido por el profesor Jens Walter, un científico destacado en el University College Cork, donde ocupa una cátedra de investigación en Irlanda. El ensayo en humanos se realizó en la Universidad de Alberta en Canadá, la institución donde anteriormente trabajaba el profesor Walter.

"La industrialización ha afectado drásticamente a nuestro microbioma intestinal, probablemente aumentando el riesgo de enfermedades crónicas", explica el profesor Walter, quien también es investigador principal en APC Microbiome Ireland, un centro de investigación de renombre mundial de Research Ireland.

"Para contrarrestar esto, desarrollamos una dieta que imita los hábitos alimentarios tradicionales no industrializados y es compatible con nuestro conocimiento sobre las interacciones entre la dieta y el microbioma. En un ensayo humano estrictamente controlado, los participantes siguieron esta dieta y consumieron L. reuteri , una bacteria beneficiosa que prevalece en el intestino de los habitantes de Papúa Nueva Guinea, pero que rara vez se encuentra en los microbiomas industrializados".

El estudio demostró que la nueva dieta denominada NiMe TM (Non-industrialized Microbiome Restore) mejoró la persistencia a corto plazo de L. reuteri en el intestino.Sin embargo, también mejoró las características del microbioma dañadas por la industrialización, como la reducción de las bacterias proinflamatorias y los genes bacterianos que degradan la capa de moco en el intestino. Estos cambios se vincularon con mejoras en los marcadores cardiometabólicos del riesgo de enfermedades crónicas.

Aunque los participantes no consumieron menos calorías con la dieta NiMe, perdieron peso, y la dieta por sí sola produjo considerables beneficios cardiometabólicos.

En una investigación anterior, el equipo del profesor Walters, que estudiaba el microbioma intestinal en la zona rural de Papúa Nueva Guinea, descubrió que los habitantes de esa zona tienen un microbioma mucho más diverso, enriquecido con bacterias que se alimentan de fibra dietética y con niveles más bajos de bacterias proinflamatorias asociadas a la dieta occidental. Esta información se utilizó para diseñar la dieta NiMe TM .

La dieta NiMe TM comparte características clave de las dietas no industrializadas: Enfoque basado en plantas, pero no vegetariano: principalmente compuesto por verduras, legumbres y otros alimentos vegetales integrales. Una pequeña porción de proteína animal por día (salmón, pollo o cerdo). Asimismo, restringen productos lácteos, carne de res o trigo: excluidos simplemente porque no son parte de los alimentos tradicionales consumidos por los habitantes rurales de Papúa Nueva Guinea.Igualmente, contiene un nivel muy bajo de alimentos procesados con alto contenido de azúcar y grasas saturadas.

Se trata de además de una dieta rica en fibra. De hecho, el contenido de fibra fue de 22 gramos por cada 1.000 calorías, superando las recomendaciones dietéticas actuales. "Todo el mundo sabe que la dieta influye en la salud, pero muchos subestiman su magnitud", afirma el profesor Walter.

Al comentar este estudio, el profesor Paul Ross, director de APC Microbiome Ireland, agrega: "Este estudio demuestra que podemos actuar sobre el microbioma intestinal a través de dietas específicas para mejorar la salud y reducir el riesgo de enfermedades. Estos hallazgos podrían dar forma a futuras pautas dietéticas e inspirar el desarrollo de nuevos productos alimenticios e ingredientes, así como terapias, que actúen sobre el microbioma".