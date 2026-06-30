martes 30  de  junio 2026
SALUD

El ejercicio físico es fundamental para los niños con enfermedades reumáticas, según expertos

Especialistas señalan que siempre se debe tener en cuenta que el ejercicio suponga un disfrute para los menores y que, en ningún momento de la práctica, llegue a ocasionar dolor

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La doctora Pilar Bernabeu, de la Sección de Reumatología del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, destacó que la práctica de ejercicio físico es fundamental para los niños con enfermedades reumáticas, puesto que se ha demostrado su eficacia en la mejora de síntomas como la rigidez, el dolor o la fatiga, además de suponer un beneficio para la salud mental.

Además, Bernabeu ha subrayado que el ejercicio físico también se ha relacionado con un impacto positivo en el sistema cardiovascular y respiratorio, mejorando también la ansiedad y la depresión. Asimismo, cada vez hay más estudios que indican que evitar el sedentarismo y promover estilos de vida saludables y actividad física, resulta beneficioso para los niños con enfermedades reumáticas.

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Según explicó la especialista, las enfermedades reumáticas inmunomediadas son patologías en las que existe una alteración de causa desconocida del sistema inmunitario que afecta al propio organismo de la persona y pueden iniciarse en la infancia. Se estima que 1 de cada mil niños en España padece alguna enfermedad reumática, siendo la artritis idiopática juvenil (AIJ) la más frecuente.

En este contexto, la Fundación Española de Reumatología, en colaboración con la Sociedad Valenciana de Reumatología, ha celebrado Reumafit Junior en Alicante. Se trata de una actividad enmarcada en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la Fundación Española de Reumatología, y en la campaña #Reumafit, cuyo objetivo es poner de manifiesto la importancia de realizar actividad física y ejercicio frecuente en los pacientes con enfermedades reumáticas.

"Más allá de las ventajas a nivel clínico, este tipo de experiencias favorecen la convivencia entre niños que comparten muchas cosas en común y sirven para mejorar la autoconfianza. Además de suponer un momento de diversión fuera de su vínculo habitual del colegio o la familia", ha apuntado Bernabeu.

Vida saludable

Dentro del proyecto Reumafit Junior, los especialistas insisten en la importancia de realizar ejercicio de forma habitual. En esa línea, se recomienda la realización regular de una actividad física moderada (60 minutos al día), así como ejercicios para mejorar la fuerza y la flexibilidad (estiramientos).

No obstante, la experta ha indicado que siempre se debe tener en cuenta que el ejercicio suponga un disfrute para los menores y que, en ningún momento de la práctica, llegue a ocasionar dolor. En este sentido, cuando se produce un brote de la enfermedad se recomienda retomar gradualmente la actividad deportiva, una vez superado el episodio inflamatorio articular.

Además de intentar incorporar la actividad física en su día a día, Bernabeu recuerda otro tipo de recomendaciones que deberían tener en cuenta los niños con enfermedades reumáticas inmunomediadas como "llevar una alimentación saludable, conocer su enfermedad y el tratamiento, que vayan adquiriendo responsabilidad en el manejo de la enfermedad, que se acostumbren a preguntar y compartir sus incertidumbres con el especialista y que aprendan a ver el lado positivo de las situaciones".

FUENTE: Con información de Europa Press

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